La falta de plazas deja a 64 niños fuera de las Escuelas Católicas

Los colegios que integran la patronal Escuelas Católicas continúan registrando un año más la mayor demanda en el proceso de escolarización. Tal y como ha detallado el presidente en Almería, Luis López, los 14 centros que integran Escuelas Católicas en la capital han recibido un total de 517 solicitudes, frente a las 450 plazas que ofertan, lo que supone que 64 alumnos "quedarán fuera de nuestros colegios" por falta de plazas.

Algo menos que el pasado año, que no lograron obtener un puesto escolar en los centros de Escuelas Católicas un total de 67 alumnos. Los más demandados vuelven a ser los del centro de la capital. Así, y según los datos de la patronal, en la Compañía de María cuentan con 31 solicitudes más de la capacidad que tiene el centro; La Salle Virgen del Mar: 16; SAFA: 14; San Francisco: 12; Stella Maris: 9; Virgen de la Paz: 2; Divina Infantita: 2, y La Milagrosa: 2. El resto de centros de Escuelas Católicas en la ciudad son CES María Inmaculada; Amor de Dios; Juan Pablo II - Mater Asunta; La Salle Chocillas; Nuestra Señora del Milagro, y Virgen de La Chanca. Escuelas Católicas de Andalucía (ECA) es la organización mayoritaria que aglutina a los titulares de los centros educativos católicos de la comunidad andaluza. En esta región ECA cuenta con 400 colegios distribuidos por toda nuestra geografía, con unos 225.000 alumnos y más de 16.000 profesionales. Actualmente, la enseñanza pública en Andalucía supone un 81% mientras que la privada y concertada cubre el 19% restante. Esta cifra ha ido evolucionando a favor de la pública en los últimos años y en detrimento de la concertada, a la que, sin embargo, se sigue acusando de crecer y de determinados falsos mitos. Los 400 colegios de ECA pertenecen a 114 titularidades de la Iglesia, con un total de 8.515 unidades. En estas aulas estudian nada menos que 225.000 alumnos (niños y jóvenes) en sus distintas etapas educativas (Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional Básica, Ciclo Formativo de Grado Medio, Ciclo Formativo de Grado Superior y Educación Especial). ECA sostiene que los conciertos educativos son el único instrumento que las familias más desfavorecidas económicamente tienen para ejercer la libertad de elección de centro. Desde la presidencia de Escuelas Católicas de Andalucía inciden en una justa financiación de conciertos y piden que los alumnos que cursan sus enseñanzas obligatorias en estos centros gocen de los mismos derechos y no se sientan discriminados. Es el caso de Plan de Apoyo a las Familias, que en los centros públicos reciben financiación para los servicios de comedor, transporte, y actividades extraescolares, unas ayudas económicas a las que no optan las familias con hijos escolarizados en Escuelas Católicas.