Sin fecha para la vista oral del caso 'Poniente'

Juan Enciso, José Alemán y los demás investigados en la operación 'Poniente' aún no saben cuándo serán juzgados. Es más, no saben ni qué penas solicitará el fiscal Jesús Gázquez para ellos, aunque ya sean públicas y notorias las acusaciones de IU y el Ayuntamiento de El Ejido. Y es que desde que el fiscal solicitó una prórroga de 18 meses para calificar el presunto saqueo de las arcas municipales de El Ejido con corporaciones presididas por el exalcalde Juan Enciso (PAL) y a través de la empresa mixta 'Elsur', no se ha vuelto a saber nada más.

En las dependencias judiciales aseguran que Gázquez trabaja a "destajo" para poder concluir su trabajo. No será hasta entonces que se dicte el auto de apertura de juicio oral y se abra la puerta a un posible señalamiento para otra macrocausa que tiene la friolera de 86 personas investigadas.

Claro que hay que tener en cuenta que fueron siete los años transcurridos desde que comenzó la instrucción del caso 'Poniente' y el cierre del mismo. Tras una espera demasiado larga, el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería concluía esta fase judicial, solicitando el sobreseimiento de las actuaciones para trece imputados. Cuatro de ellos porque habían muerto en este tiempo. De esta forma, el magistrado dictó el auto de transformación en procedimiento abreviado de las diligencias previas incoadas en el ya lejano mes de abril de 2009, lo que supuso la finalización de la fase de instrucción.

A los imputados se los investiga por su relación en diferente grado con los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil,blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

La operación 'Poniente salió a la luz un fatídico 20 de octubre de 2009. Fue entonces cuando la Policía Nacional llevó a cabo una de las mayores redadas en el ámbito de lo político que se

recuerdan en la provincia almeriense, deteniendo a Juan Enciso, alcalde de la localidad y quien había sido hasta unos pocos años antes uno de los hombres fuertes del PP, partido que abandonó para crear el suyo, el Partido de Almería (PAL).

Según el auto, la sobrefacturación de las subcontratas y la "facturación remitida por su socio mayoritario, grupo Abengoa", habría justificado un "canon abusivo" cobrado por la empresa mixta Elsur al Ayuntamiento de El Ejido.