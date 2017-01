La gripe ya está aquí. Tal y como ha informado la jefa de Salud Pública de la Junta de Andalucía en Almería, Pilar Barroso, la incidencia en la semana 52 del virus en es de 59,6 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra algo superior a la registrada el pasado año en la misma semana con 46,5 casos. Cabe apuntar, que el umbral basal sobre el que se puede afirmar la llegada del virus a la población se sitúa en 55 casos por cada 100.000 habitantes. Barroso ha apuntado que "desde hace dos semanas han comenzado a atenderse los primeros casos en la provincia, y a partir de ahora la incidencia irá aumentando".

No obstante, ha dejado claro que "lo que no podemos adelantar aun es cuándo llegará el pico de mayor incidencia". El pasado año llegaba a finales del mes de febrero , en la semana 8, en la que se alcanzaron los 116 casos por cada 100.000 habitantes. Actualmente, la incidencia a nivel nacional es de 138 casos. En cuanto a las cepas que circulan, la jefa de salud pública ha detallado que "son varias, pero la vacuna las cubre". Pilar Barroso ha recordado que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía iniciaba en el mes de octubre la campaña de vacunación de la gripe para proteger a la población de riesgo y evitar complicaciones derivadas de esta enfermedad. Para ello, en Almería ha puesto a disposición de la ciudadanía 87.500 dosis de vacunas que se han distribuido en 230 puntos de vacunación de toda la provincia. La adquisición de las vacunas ha supuesto una inversión superior a los 4 millones de euros para el conjunto de Andalucía. La responsable de Salud Pública en la provincia ha insistido en que además de la vacunación, "es muy importante adoptar una serie de medidas que pueden contribuir a la prevención de la enfermedad provocada por el virus estacional". Las medidas higiénicas fundamentales que hay que tener en cuenta para evitar la transmisión del virus son por ejemplo taparse la boca al toser o al estornudar, preferiblemente con el codo; usar pañuelos desechables; lavarse con frecuencia las manos, sobre todo después de haber tosido o estornudado; procurar no reutilizar los pañuelos empleados al estornudar o limpiar las secreciones nasales; extremar las medidas higiénicas mencionadas anteriormente en los lugares donde exista aglomeración de personas o en trabajos de cara al público, donde cobra especial importancia el lavado periódico de las manos, que evita multitud de enfermedades que se transmiten por esta vía. Los síntomas de la gripe son fundamentalmente: fiebre, síntomas respiratorios, tos y malestar general. Está causada por el virus de la influenza y es de fácil contagio y transmisión entre humanos. Es importante realizar un uso adecuado y responsable de los servicios sanitarios para evitar su saturación y facilitar su buen funcionamiento.

Hay que hacer uso de las urgencias hospitalarias sólo en los casos en los que la gravedad sea extrema. Para resolver cualquier duda sobre cuestiones sanitarias, los ciudadanos tienen disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, el servicio Salud Responde, accesible con una simple llamadas al 902 505 060, 955 545 060 o a través del correo electrónico (saludresponde@juntadeandalucia.es).