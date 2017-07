No hubo homofobia ni odio en la agresión a una pareja gay en Torregarcía

Guillermo y Ricardo de Frutos vivieron este miércoles uno de los días más duros a los que han tenido que hacer frente. El matrimonio homosexual que presuntamente fue agredido cuando paseaba desnudo por la orilla de la playa de Torregarcía de Almería en junio de 2014 tuvo que ver cómo los testigos y el forense iban contra la versión de los hechos que han defendido a capa y espada, que fueron atacados por su orientación sexual. El remate lo dio el fiscal, quien elevó su calificación a definitiva, manteniendo la acusación por una falta de lesiones contra Ricardo, y aseguró que el altercado se produjo por "cuestiones de nudismo". "No estamos aquí por delitos de odio, más allá de los insultos que se pudieran producir", aseguró el representante del Ministerio Público.

Es más, el propio magistrado Luis Miguel Columna Herrera advirtió que los hechos que serán juzgados serán únicamente las faltas y delitos de lesiones por los que están acusados Ricardo y F.M.G. y su yerno, J.E.M.V, los presuntos agresores a los que la pareja ha señalado desde el primer momento como responsables de un supuesto ataque homófobo. Una de las voces discordantes fue la de Salvador Benítez, abogado del matrimonio, y el letrado de la Asociación Pro Derechos Humanos (Apdhe), quienes al finalizar la vista oral consideraron que había quedado acreditado que fueron "víctimas de una agresión con tintes homófobos".

Benítez, que solicitó la libre absolución de Ricardo, mantuvo que eran "las víctimas perfectas, sin ni siquiera capacidad de defenderse el uno al otro porque están enfermos". "La trifulca pudo iniciarse o no porque iban desnudos pero si desembocó en lo que desembocó fue por su orientación sexua, Luis y Ricardo no provocaron, lo más que pudieron decir es que si no les gustaba lo que veína se fuesen otro sitio y después de lo ocurrido que eran unos fascistas y homófobos", incidió.

Benítez insistió en las "secuellas que llevan en el interior" y la desestabilización que ha supuesto para Luis, el único que declaró sin estar acusado, que le ha provocado un miedo que le ha impedido volver a la playa y que la relación con su esposo se vea afectada porque "no se quiere como persona".

La última palabra fue para Ricardo, ya que F.M.G. y J.E.M.V. no quisieron tomarla, quien concluyó afirmando: "A los tres años fue violado, y desde entonces no tengo derechos. Desde entonces por mi condición sexual no han parado de sucederse abusos y esto sigue exactamente igual". Poco antes, Luis afirmaba que le bastaba con que les pidieran perdón.

Por su parte, el suegro y el yerno han negado que les increparan con expresiones como "maricones o cerdos" y han asegurado que se dirigieron a la pareja para recriminarles que estuvieran practicando nudismo en un arenal que no lo es y delante de sus nietos e hijos menores, respectivamente.