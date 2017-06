La palabra de Dios se escucha en el Ayuntamiento de Rágol cada sábado a las seis de la tarde. En ocasiones la eucaristía se traslada al salón municipal. Los feligreses de esta pequeña localidad situada en el curso medio del río Andarax llevan desde el 18 de diciembre sin poder acceder a la parroquia de San Miguel Arcángel. Y hasta finales de año seguirán siendo la iglesia inalcanzable. Las lluvias torrenciales fulminaron la calle Retiro por la que se accede al templo mudéjar del siglo XVI y se optó por acotar el perímetro para evitar accidentes restringiendo el paso a los vecinos, a excepción de las visitas puntuales por la parte de detrás, en la que está la puerta de la sacristía, que se ve obligado a cursar el párroco para consultar los archivos que se precisan para impartir los sacramentos. Entre cuarenta y cincuenta feligreses acuden cada sábado al salón de plenos, junto a la biblioteca, para participar en la misa que predica Eduardo Muñoz. Este pasado fin de semana se tuvo que trasladar al salón municipal, más confortable y de mayor dimensión, para que tres niños recibieran la primera comunión. También ocurrió con una boda reciente y cuando tiene que celebrarse un funeral. Y así se mantendrá hasta finales de año. Hasta que no se realicen las obras de arreglo de la calle del Retiro el acceso a la iglesia es inexpugnable aún extremando precauciones.

Nada más hundirse el camino, un derrumbe que hizo añicos la pasarela que sube la ladera hacia una parroquia que ya sufrió serios daños por una fuerte riada en el año 1871, el Ayuntamiento optó por la declaración de emergencia, catástrofe y calamidad pública con la que buscar el amparo de las administraciones dentro el plan de cooperación municipal para la restitución de la infraestructura viaria. El alcalde de Rágol, Miguel Rodríguez, acudió a Diputación y le dijo a su presidente que le había tocado la lotería tres días antes del sorteo. El presupuesto estimado para la reparación del camino era de 300.000 euros, una inversión que no puede afrontar un pueblo con menos de 400 habitantes y unas cuentas anuales de 460.000 euros, y tenían claro que no iban a embarcarse en una actuación que ocasionaría una penitencia eterna a sus arcas. Sus plegarias tuvieron pronta respuesta y la institución provincial sufragará una obra que finalmente rondará los 200.000 euros. Los técnicos han liberado a la parroquia de cualquier riesgo al comprobar que no existen daños en su cimentación.

El objetivo del consistorio, con el beneplácito de Diputación, es adjudicar la obra después del verano para que los feligreses vuelvan a la iglesia de San Miguel antes de que acabe el año. El regidor de Rágol critica la desidia de la Junta de Andalucía a la que también acudieron en su día sin conseguir compromisos ni respuesta financiera. Diputación ya invirtió el pasado año 2.500 euros en la iglesia, en virtud del convenio del obispado para recuperar el patrimonio, en la reforma de las dependencias parroquiales y sacristía, en la que se ha construido un baño además de sanear humedades en el lienzo norte del templo. Los feligreses de Rágol anhelan volver pronto a la parroquia, cerrada a cal y canto desde hace medio año por falta de acceso. Es la iglesia inalcanzable.