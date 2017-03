La igualdad ingresa en la prisión para no marcharse de sus muros

El pasado 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer. Millones de españolas y residentes en el país celebraron esta conmemoración de la lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Lo hicieron en todos los rincones de España, incluido en el centro penitenciario El Acebuche, que tiene un total de 58 internas en este momento.

Gran parte de ellas son alumnas del Centro de Educación Permanente (CEPer Retamar), que durante la semana pasada quiso llevar a los módulos de la cárcel lo que significa este día. Fue una de sus profesoras la que, tras participar en una acción formativa del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), contactó con este organismo de la Junta de Andalucía para proponer que llevasen su mensaje a El Acebuce. La propuesta gustó tanto que la propia coordinadora provincial, Francisca Serrano, visitó este lunes la institución penitencia e impartió un taller entre las reclusas.

El centro tiene una población de 58 internas en estos momentos

Durante la presentación, el director de la prisión, Miguel Ángel de la Cruz, destacó la labor del equipo docente dirigido por Juan Carlos Martínez, asegurando que "completan la enseñanza con la difusión y transmisión de valores". De la Cruz anunció entonces una buena nueva que más tarde sería confirmada por Serrano a Diario de Almería: El IAM se ha comprometido a tener una participación más intensa en El Acebuche, por lo que su colaboración con este centro "será más continuada" a lo largo del año.

En declaraciones a este periódico, la coordinadora del IAM explica que pudo hacer una pequeña visita a la cárcel y acudir al módulo de mujeres para impartir un taller sobre el empoderamiento en el que, a través del juego, se pudo profundizar en conceptos sobre el feminismo. "Muchas se reafirmaban en que eran feministas aunque al principio algunas no lo sabían, tenían claro lo que era el machismo pero no el feminismo". Cuando concluyó, también acudió a un módulo de hombres, que mostraron gran interés por las acciones del IAM.

En el caso de las internas, Serrano señaló antes de iniciar el taller que se eliminó la palabra trabajadora de la conmemoración internacional porque "las mujeres siempre trabajamos. Muchas veces lo hacemos fuera de casa y nos dan dinero, otras veces no pero siempre trabajamos, estamos toda la vida trabajando".

"Ahora es Día Internacional de las Mujeres, en plural, porque cada una de nosotras somos diferentes, tenemos inquietudes diferentes y una forma de ser diferente", profundizó. Dicho esto, comenzó el taller en sí. Con el juego y la participación, con preguntas muy claras y evidentes al principio y menos a lo largo de la sesión, la coordinadora hizo visibles las conductas machistas y ofreció los argumentos y herramientas para reforzar el empoderamiento de las internas.

"Hablamos también de Carmen de Burgos, de Victoria Kent y de muchas mujeres anónimas que han conseguido mucho. Algunas de las internas hablaron de sus madres y de ellas mismas", relata Serrano, quien incide en que también se trató la labor del IAM y su función para promover la igualdad entre hombres y mujeres, analizando "una realidad patente: Cobramos menos y tenemos menos posibilidades para acceder a un puesto de trabajo".

La coordinadora lamenta que a pesar de los logros conseguidos, incluso en las celebraciones del 8 de marzo se han vuelto a ver "actos machistas", como el que, denuncia, tuvo lugar este domingo durante la V Carrera Solidaria de la Mujer, cuyo lema era "Corre por la Igualdad", a cuyos participantes se les entregó un kit que incluía una "bolsa de la compra y un quitamanchas".

Serrano insiste, no obstante, en la satisfacción que ha supuesto para ella poder participar en este taller en El Acebuche. "Muchas decían que conocían el IAM porque habían oído hablar de él en la tele, porque alguien les había contado sobre el Instituto o incluso porque algún familiar o conocido había acudido a él", cuenta. Por ello, tras esta experiencia el IAM lo tiene claro, el taller no será una actividad sin solución de continuidad sino que sen pondrán en marcha "actuaciones concretas para fomentar la igualdad y prevenir la violencia y las actauciones sexistas".

Y no se tratará de algo que afectará sólo a las internas e internos de la prisión, sino que la intención es llegar también a sus funcionarios porque, apunta Serrano, "una de las líneas del IAM para 2017 pasa por trabajar con los profesionales, para que la igualdad llegue de abajo a arriba y de arriba a abajo".

Fuera de la visita y el taller, cabe recordar que en ocasiones previas la coordinadora del IAM ha denunciado que se han vivido años de retrocesos en los derechos de las mujeres, de forma que España ha pasado del puesto 12 al 29 en el ránking sobre la igualdad que elabora el Foro Económico Mundial. Precisamente, al realizar balance del año 2016, afirmó que el Gobierno del Partido Popular ha recortado un 37% los presupuestos para la igualdad y un 17% los de la violencia de género, mientras que la Junta los ha subido un 2% y un 11,8%, respectivamente, manteniendo "todos sus servicios y programas".

Por otro lado, dijo que el programa de atención a víctimas menores atendió a 12 chicas en 2016 y que desde octubre de 2012, cuando se puso en marcha, han sido 38, atendiendo además a 62 menores hijos de víctimas de la violencia de género y 44 madres en 2016. El año pasado también se atendieron a 67 mujeres a través del servicio de atención psicológica y jurídica a víctimas de agresiones sexuales, siendo un total de 428 las que han recurrido al mismo desde que echó a andar en 2010.

Serrano denunció que las mujeres han sido las protagonistas de una "permanente revolución social" que "no ha sido tan silenciosa como silenciada. A lo largo de la historia ha querido ser silenciada". No obstante, subrayó la labor del IAM para alcanzar unos "niveles aceptables de formación en feminismo" y dijo que las metas para este año pasan por una serie de "sueños": "Sueños hacia la igualdad real, que no existe; sueños de acabar con la violencia de género, de obtener la colaboración de toda la ciudadanía para avanzar hacia una sociedad más responsable, de mujeres líderes de la tranformación económica con perspectiva de género".

Asimismo, indicó que el IAM también centrará su atención en las tecnologías de la información y la comunicación porque es "un lenguaje que entiende la juventud" y por que "el machismo se ha colado en las redes sociales con nuevas formas de violencia machista", por lo que todas las campañas de este organismo tienen presencia en Twitter, Facebook, etc...

El IAM también abordará la trata con fines de explotación sexual, para lo que está diseñando diversos materiales, incluso para los medios de comunicación. "Es algo desconocido, nos perdemos pero es el segundo negocio que más dinero mueve a nivel mundial en el que los productos son mujeres y los que los compran son hombres, no de otros planetas, sino los más cercanos: Padres, hermanos, hijos...".

En este sentido, la coordinadora apuntó que en 2016 aumentaron las mujeres asesinadas que habían denunciado el año anterior, de forma que si en 2015 fueron sólo un 21% de las víctimas, el año pasdo fueron un 36,4% las que "hicieron caso de las admnistraciones públicas, denunciaron, tenían una orden de alejamiento y a pesar de ello fueron asesinadas".