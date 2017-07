El incremento de las pateras obliga a sopesar la apertura de un nuevo CIE

El incremento de pateras en lo que va de julio respecto al año anterior es del 220 por ciento y en lo que va de año son casi 6.600 inmigrantes los rescatados de 263 pateras llegadas a las costas andaluzas. Sólo este fin de semana llegaron 85 personas al puerto de Almería tras ser rescatadas de tres pateras y los sindicatos de la Policía Nacional no dejan de advertir del desgaste que supone para los agentes de este cuerpo.

Aunque en breve abrirá en Algeciras un nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), no parece descabellado que se pueda inaugurar otro en Almería.Y no es algo descartable, aunque no seguro, teniendo en cuenta lo que afirma el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, quien asegira que "es verdad que. dado el incremento que se produce, para evitar desplazamientos y riesgos, porque al final esos desplazamientos suponen riesgos para las personas rescatadas y para los profesionales (...) lo conveniente es que haya una infraestructura que les dé cobertura y acogida y en ese sentido que en la zona oriental sea necesario uno, creo que nadie lo discute".

"Los datos nos obligan a estar todos los días esforzándonos en esa mejora y actualización de lo que significa la acogida y atención a los inmigrantes", ha dicho Sanz, quien ha subrayado que se va a "construir un nuevo CIE en Algeciras, un CIE moderno, de amplias dimensiones para dar cobertura social y con todos los recursos disponibles par que la acogida cumpla con todas las condiciones adecuadas, más de 20.000 metros cuadrados que ya están en marcha". Sanz ha explicado que aún está por "tomar" la decisión de si se construye un nuevo CIE en la zona oriental, aunque asegura que "seguramente será necesario y así lo hemos trasladado", aunque sostiene que no puede concretar dónde abrirá sus puertas ni confirmar la decisión porque depende de la "voluntad" del Ministerio.

Lo que sí hace es valorar el "esfuerzo muy importante" que realizan a diario los efectivos de Salvamento Marítimo, la Guardia Civil o la Cruz Roja. Ello no evita que en los últimos meses haya sido necesario que en determinados momentos haya sido preciso dejar en la calle a numerosos inmigrantes alojados en los CIE de España debido a la importante saturación que sufren y que, parece, no mejorará en breve si continúan llegando más pateras. Sin olvidar, por supuesto, las fugas que se han producido recientemente en dichos módulos.