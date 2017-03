Más de 200 inspecciones a los centros servicios sociales de Almería este año

El Plan General de Inspección de Centros y Servicios Sociales de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales contempla este año cerca de 200 actuaciones. Tal y como han informado desde la Junta, este Plan se encarga de verificar la calidad del servicio prestado en los centros y servicios que forman parte del mapa territorial de servicios sociales la provincia. También se centra en la medición de la satisfacción por parte de las personas usuarias de estos recursos públicos y de sus familiares, velando por el respeto a los derechos de la ciudadanía y el mantenimiento de los estándares de calidad. El Servicio de Inspección de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía también asesora en materia de buenas prácticas y mejora, y para ello cuenta con un plan de formación específico para la función inspectora. El personal inspector dispone además de una vasta normativa de referencia para llevar a cabo su trabajo, con numerosos protocolos de actuación, que permiten una fácil trazabilidad de cada una de las actividades a ejecutar, según la situación que se presente y directamente relacionada con los servicios que se prestan en estos establecimientos del sistema público de servicios sociales. La inspección sirve para velar por el cumplimiento de las normas que garantizan los derechos de las personas usuarias de los centros y servicios. Los resultados recopilados durante el año 2016 muestran un alto cumplimiento de los exigentes estándares legales establecidos, ya que sólo el 1,9% de las actuaciones de inspección practicadas en los diferentes estos centros y servicios de la provincia han derivado en algún procedimiento sancionador por incumplimiento de requisitos. A la luz de estos datos se pone de manifiesto que el 98,1% de los recursos de atención a las personas usuarias de centros y servicios sociales en la provincia de Almería gozan de una calidad controlada y evidenciada. Al menos una vez al año se realiza una visita no concertada previamente a cada centro especializado de atención, por ejemplo para el colectivo de personas mayores (residencias, centros de estancias diurnas, etc), personas con discapacidad (residencias, unidades de estancias diurnas, centros ocupacionales, etc), personas menores de edad, personas con problemas de adicciones a sustancias, mujeres, personas sin hogar, etc. Para el presente año 2017 se han programado en la provincia de Almería un total de 183 actuaciones inspectoras generales, para dar cobertura a la red de centros públicos asistenciales. Además, junto a estas actuaciones básicas, el Servicio de Inspección de la Junta de Andalucía atiende aquellas peticiones de actuación debidamente fundamentadas en las que se presuma que puede haber una vulneración de derechos, de manera que pueden iniciarse actuaciones extraordinarias de inspección, en aras a investigar si efectivamente se está produciendo esta vulneración, para emprender las medidas correctoras inmediatas necesarias, así como sancionando oportunamente todos aquellos incumplimientos de la legislación vigente. También se controlan especialmente determinadas prácticas profesionales, así este año 2017 el Plan de Inspección contempla dos líneas de mejora relacionadas con la supervisión de las medidas de contención mecánica que se llevan en determinados centros sociosanitarios, por razones clínicas y terapéuticas y siempre bajo prescripción facultativa.