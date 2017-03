Más del 91% de las internas de la prisión estudian en sus aulas

El Centro de Educación Permanente (CEPer Retamar) del centro penitenciario El Acebuche puede presumir de muchas cosas, pues suyos es el cuarto mejor resultado académico de toda Andalucía, pero también del éxito de sus programas. Empezó a funcionar como centro en el curso 1987-88 y cuenta con una plantilla de 13 maestros dirigidos por Juan Carlos Martínez, que cada año atienden a unos 1.000 alumnos que se matriculan para cursar diferentes estudios en sus aulas. Hasta marzo, ya son 611 presos los que lo han hecho.

Un mérito aún mayor si se tiene en cuenta que para casi el 40% de los internos su lengua materna, que la matricula esta siempre abierta y que menos de un 30% de los alumnos permanecen en el CEPer Retamar un curso completo.

Lo que llama la atención es que frente al 57,03% de los internos de sexo masculino que deciden estudiar en sus clases, un porcentaje notable, por otra parte, un 91,38% de mujeres son las que lo hacen. Es cierto que en El Acebuche sólo hay 58 mujeres en esta situación, pero no deja de ser meritorio que 53 de ellas estudien. La mayoría, 16, en clases de interculturalidad, seguidas por las 13 de formaciín básica de nivel 1 o las 8 que aprenden a crear empresas y emprender.

En términos generales, incluyendo a ambos sexos, 137 personas se han matriculado en formación básica de nivel 1, otros 95 en la de nivel 2, 59 a la preparación de la prueba libre de Graduado en Secundaria, 20 asisten a la tutoría de apoyo al estudio impartida en colaboración con el IES Albaida, 68 a las de acceso a ciclos formativos y/o secundaria libre, 12 en Hábitos de Vida Saludable y Prevención de Enfermadades y Riesgos Profesionales, 146 en Interculturalidad y 74 en 'Creando Empresas'.

A Juan Carlos Martínez, no le gusta hablar de resultados académicos ya que dice que son "importantes pero lo más importante es el interés que salgan con otro sistema que no es la calle, sino la cultura, y que sepan que sin preparación no pueden ir a un mercado laboral". Sin embargo, los datos están ahí y son sorprendentes. Por ejemplo, durante el curso 2015/16 un 76% de los matriculados superó este curso el graduado en secundaria, mientras que un 73% lo hizo en junio en las pruebas libres de este mismo graduado. También lo aprobaron un 83% de los que han cursado secundaria de forma semipresencial en el IES Albaida, mientras que un 56% de los que concurrieron a las pruebas libres de acceso a ciclos formativos de grado medio en junio las superaron.

Todo ello a través de una metodología que pasa sí o sí por la informática, con un sistema que funciona sobre Ubuntu y que tiene que ser actualizado en cada módulo. Asimismo, el director del CEPer sostiene que la reinserción es "el pilar fundamental de la educación en los centros penitenciarios, por lo que desde la escuela se intentan inculcar valores de respeto, solidaridad, justicia y democracia, el aprendizaje de toma de decisiones, la resolución pacífica de conflictos, hábitos sociales, el control de las emociones...".

Martínez aboga además por llevar la democracia a todos los órganos y comisiones del centro, con la participación activa de los de los internos, con una especial relevancia del plan de interculturalidad y los espacios de convivencia.