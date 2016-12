35 kilómetros de carril bici rodearán al municipio a mediados de 2017

La unión con Roquetas y Adra será ya en 2018

El director general de la Consejería de Fomento recordó que el gobierno autonómico está trabajando en la unión de Roquetas de Mar y Adra por la costa con un carril bici; iniciativa que "está en estudio de análisis y redacción del anteproyecto", por lo que "no tendrá cabida en el presupuesto de 2017, pero sí en 2018". No en vano, según Huerta, "es un proyecto al que aspiramos y al que no renunciamos".