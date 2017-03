La libertad de expresión a debate en un momento de acoso a los medios

Cuando aún resuenan los ecos del comunicado de la Asociación de la Prensa de Madrid por los supuestos casos de acoso de miembros de Podemos a periodistas, y sin que nadie pudiese pensar en esta sincronicidad, las `Jornadas de libertad de expresión ' organizadas por la Cátedra Rafael Escuredo con la colaboración del Grupo Joly, llevaron este martes a la Universidad de Almería una radiografía fiel de cuál es la situación de este derecho en España y los límites a los que se enfrenta. Ante cientos de estudiantes, el expresidente andaluz y consejero del Consejo Consultivo de Andalucía, Rafael Escuredo, el presidente de este órgano, Juan Cano Bueso, el rector de la UAL, Carmelo Rodríguez, el magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Antonio Xiol Ríos, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Muñoz Conde, el exdirector de Opinión del Grupo Joly, José Aguilar, el director de Diario de Almería , Antonio Lao, el periodista y vocal de la Cátedra Rafael Escuredo, Enrique García Gordillo, y el presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla, Rafael Rodríguez Guerrero, aportaron sus conocimientos e impresiones sobre un derecho fundamental que, según coincidieron, se encuentra en retroceso y altamente amenazado. JAVIER ALONSO El Auditorio de la Universidad de Almería llenó su aforo durante las jornadas de la Cátedra Rafael Escuredo y el Grupo Joly. El primero en tirar la piedra fue Rafael Escuredo, quien censuró el "uso torticero" que realiza en Estados Unidos el nuevo presidente Donald Trump, realizando un recorriLos ponentes coinciden en el retroceso sufrido en los últimos años en esta materia do por América del Sur para llegar a España donde, afirmó, determinados sectores de la sociedad "demonizan y hacen que el contrario sea objeto de persecución" si los medios no recogen lo que piensan. "Lo vemos a diario, de algún modo desde que cedimos seguridad por libertad, en esa medida empieza a ceder la libertad de expresión ", dijo Escuredo, quien mantuvo ser un "ciudadano preocupado" por esta situación y criticó la llamada "Ley Mordaza", añadiendo que "corren tiempos de preocupación para uno de los derechos fundamentales que garantizan la igualdad". El presidente del Consejo Consultivo sostuvo, por su parte, que "la calidad de opinión está en función de una sociedad democrática, que es más democrática cuanto más libertad de expresión goza y la prueba es que las dictaduras lo primero que hacen es suprimir la libertad de expresión y censurar los medios de comunicación públicos". No obstante, como recordó el rector de la UAL, "ningún derecho o libertad, por fundamental que sea, está exentos de límites". Sobre este punto profundizó el magistrado Juan Antonio Xiol, que sentencias en mano, defendió que la libertad de expresión "ampara la libertad de crítica aunque sea desabrida y pueda ser molesta". Abogó por actuar desde la "ponderación" de cada caso en situaciones de conflictos derechos, que siempre pasará por el sacrificio de uno de éstos. En esta línea, mantuvo que los periodistas tienen una "especial relevancia" como titulares de la libertad de información que se dedican profesionalmente a ello, acotando que también se debe ponderar a los titulares de los derechos en contraste, con mayor razón si son autoridades públicas que pueden ser "criticadas por interés público". El relevo fue tomado por el catedrático Francisco Muñoz Conde, quien insistió en que la libertad de expresión no es un derecho "absoluto" que, en principio, tiene sus límites en lo establecido en el derecho penal y la Constitución. Sin embargo, apuntó que "la parte penal se ha ido diluyendo" y apostilló que en la actualidad además de los típicos roces con los derechos al honor, la intimidad y la imagen, han surgido otros más "difíciles de definir" como los delitos relativos al terrorismo y su apología y los que atañen a la discriminación y el enaltecimiento de los actos de odio, o aquellos contra los sentimientos religiosos. Afirmó que hay que ir más allá de la ponderación judicial cuando haya conflictos y plantear un problema de "adecuación social del significado ofensivo (...), muchos casos no pueden quedar impunes pero otros muchos dependen del sello de los tiempos", dijo, para apuntar no obstante que, "si no admitimos la crítica de los medios, se acabaría con algo fundamental en la democracia". Las jornadas concluyeron con al mesa redonda de García Gordillo, Lao, Rodríguez Guerrero y Aguilar. Este último fue tajante al sostener que "la libertad de expresión es un elemento fundante de la democracia. Sin libertad de expresión no hay democracia". El director de este periódico abordó el ámbito más local de este derecho y aseguró que "camínanos siempre por una delgada línea que, en cualquier momento, puede quebrarse. Por eso, el control, el autocontrol, es la base sobre la que se debe asentar el ejercicio del periodismo local, el cercano". Lao censuró el populismo "asentado en EE.UU. y que corre como la pólvora por Occidente" y dijo que "hacer información local, es un ejercicio noble que requiere grandes dosis de equilibrio", lamentando que estos populistas "pueden arruinar el crédito de un periódico situándolo en la esquina del desprecio". García Gordillo realizó un breve recorrido por la evolución de este derecho desde los tiempos de Franco y mantuvo que en aquel entonces se intentaban ensanchar los límites impuestos. Apostilló que antes "el director marcaba pero las redacciones tenían un peso importante, había solidaridad entre los periodistas. De ahí, hemos pasado a una situación totalmente distinta. Ahora el censor es el grupo editorial, que puede depender de fondos italianos, americanos o chinos". Este debate lo cerró el presidente de los periodistas sevillanos, que tras recordar que 59 periodistas murieron en 2016 por el hecho de serlo, dijo que en Europa la libertad de expresión y de prensa están "retrocediendo a pasos agigantados" y que en España "están más amenazadas que nunca en toda la etapa democrática" porque, al margen de la ley mordaza, los medios están "en manos del poder económico, sobre todo, y también del político".