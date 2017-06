La manifestación del hartazgo

Los almerienses tienen una nueva oportunidad de salir hoy a la calle a reclamar la mejora de servicios ferroviarios en vía muerta, a gritar contra el desmantelamiento del tren convencional para que tener uno digno y accesible y a clamar contra los retrasos y engaños en la llegada de la Alta Velocidad. A las ocho y media de la tarde saldrá de Puerta Purchena en dirección a la Rambla la enésima manifestación convocada por la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería con la esperanza de duplicar las cifras de participación de la movilización anterior en la que rondaron las dos mil personas. Si cada uno de los 152 integrantes de la plataforma civil lograra reunir en la protesta a una veintena de almerienses ya de partida serían más de 2.200 los asistentes de la concentración que recorrerá el centro neurálgico de la capital. El portavoz de la Mesa, José Carlos Tejada, confía en una mayor participación ciudadana después de unos meses de arduo trabajo de concienciación dentro de una hoja de ruta que ha tenido en meses previos conferencias y mesas redondas, movilizaciones sectoriales como la de la estación por la accesibilidad de los trenes convencionales y hasta iniciativas de nuevo cuño como el singular entierro del tren en un cortejo que se desplazó por el centro hasta la Subdelegación del Gobierno. Y sin olvidar, además, la pirotecnia en redes sociales, impactos continuos y permanentes que han sumado la adhesión de miles de almerienses de un tiempo a esta parte. "Hoy los almerienses tienen una conciencia que no tenían hace dos años, están cada vez más informados y no van a seguir tolerando el intolerable escenario al que nos ha llevado el Ministerio de Fomento", añadió.

La principal novedad de esta nueva cita contra el abandono de las infraestructuras ferroviarias de Almería por el Ejecutivo de Rajoy será que la cabecera se reserva a personas con movilidad reducida, un privilegio que no tienen en los trenes convencionales que siguen sin estar adaptados. También van a liderar la marcha los integrantes de la Mesa del Ferrocarril, pero no los acompañarán los políticos. El desengaño y hartazgo del lobby ciudadano con el postureo de los partidos y la politización de todos los asuntos que abordan los obliga a dejarlos en segunda línea, con la invitación de que se sumen todos los que quieran, pero en cabecera no estarán. De hecho, el colectivo aprovechó la presentación de la protesta para pedir que se sumen los diputados del PP que hace unos días crearon un grupo de trabajo por el Corredor Mediterráneo. Y no se olvidaron tampoco de los empresarios almerienses que no suelen participar en los actos que no vienen organizando. "Es hora de que estemos todos en la calle, porque es un problema de todos, no sólo de los que viajan en tren o los que podrán exportar", añadió el coordinador de la plataforma.

El representante del colectivo, que compareció acompañado por otros integrantes de la comisión permanente de la Mesa como el secretario general de COAG o el presidente de Asafal, argumentó que sobran los motivos para volver a reivindicar. "Estamos hartos de las promesas incumplidas, de los engaños y de las excusas, Almería es la provincia peor tratada y la que tiene menor proporción de kilómetros y servicios ferroviarios en función de la población". Esta plataforma entiende que desde el Gobierno quieren dejar morir el tren convencional y ponen como ejemplo que no haya contemplado partida alguna para la mejora de las líneas ni para el cambiador de ancho en Granada. "Quieren que Almería sea una isla y esta tierra perderá muchas oportunidades económicas si no nos plantamos y decimos basta ya al Gobierno". En este sentido puso como ejemplo los 170 millones de euros que se podrían ahorrar en logística las grandes empresas de producción hortofrutícola de la provincia, así como los 200 millones que podría generar el turismo si existiera una conexión de altas prestaciones con el levante español.