Los mayores de 65 doblarán a los jóvenes en tres décadas

La población almeriense está aumentando su edad media, la esperanza de vida ha crecido de forma fastuosa y la tasa de natalidad cada vez es menor. Esto tiene consigo una consecuencia evidente: la población está envejeciendo. Cada vez hay más mayores y menos menores de edad. Y esto tendrá su mayor exponen en el futuro, aunque ya hay una serie predicciones programadas.

La dinámica evolutiva que sigue Almería pone de manifiesto que de la cifra de 127.220 menores de 16 años que hay en la actualidad se reducirá hasta los 106.934 en 2035. Son cálculos de proyección en los que prácticamente coinciden tanto el Instituto Nacional de Estadística (INE) como el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. El número de mayores de 65 años no parará de aumentar, en 2035 habrá en torno a los 194.000, o lo que es lo mismo, la cuarta parte de la población almeriense debería estar jubilada. La edad media de los almerienses es de 39,46 años, no es de las más altas del país, pero ha crecido en casi tres años en las últimas dos décadas (36 años en 1998), lo que indica la celeridad con la que se hace mayor la población almeriense. La provincia tiene el pueblo con mayor media de edad de todo el territorio español, con 60,2 años de media. No es un caso aislado, el interior de la provincia muere lentamente. En 68 pueblos mueren más personas de las que nacen.

Este proceso que alcanzará mayor intensidad a partir del 2025, podría llevar a duplicar en el 2050 la tasa de dependencia con respecto a los niveles actuales. En ausencia de medidas de política económica correctoras, la inflexión demográfica y el envejecimiento de la población determinarían aumentos del gasto público en pensiones; en sanidad y en ayuda social a los mayores que difícilmente se podrán ver compensados por el recorte de otras partidas sociales -como la educación-, o por cambios en el patrón recaudatorio. Estas proyecciones marcan, por tanto, un deterioro de las finanzas públicas en el largo plazo y reclaman el desarrollo de políticas que alteren esta situación.

Con los análisis de sensibilidad disponibles con respecto a distintas hipótesis de partida indican que el fenómeno de envejecimiento de la población es, desde la perspectiva actual, difícil de evitar, a pesar de que el incremento de la tasa de natalidad o la inmigración podrían atenuar su magnitud.

Y todo esto a pesar de que sigue siendo la tierra con más nacimientos de España, en 1982 era la segunda por detrás de Cádiz con 17,1 partos por cada mil habitantes. Su índice actual es de 11,5, un total de cinco puntos y medio de caída, que se mueve dentro de la dinámica de la media nacional de los últimos treinta años, que ha pasado de los 13,5 partos a los 9,6.

La tasa de natalidad desciende en los últimos cuatro años casi un 10%. La llegada de un hijo al mundo se ha convertido en un acontecimiento cada vez más meditado por muchas parejas, principalmente por la actual situación económica.

En términos generales, el riesgo de mortalidad en la capital es un 25% superior que la media nacional. Junto a ella, en estas cifra superiores se encuentra municipios como el de Berja (19,56%), Roquetas (30%) Carboneras (14,46%), Alhabia o Alhama (15,78%). Dalías es el municipio con peor pronóstico, con un 35,80% de riesgo de mortalidad superior a la media del país.

Datos que ponen de manifiesto un envejecimiento, de momento no preocupante, en la provincia.