Sin medios para controlar a los conductores drogados

La Unión de Policía Local y Bomberos de Andalucía - Almería ha denunciado la falta de sistemas de control de drogas para conductores que sufre la Policía Local en la capital almeriense. Según este sindicato, a pesar de que desde mayor de 2014 entró en vigor la Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modificaba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en la actualidad la Policía Local de Almería, no dispone de sistemas de control de drogas, por lo que no es posible actuar policialmente contra las personas que vayan al volante bajo los efectos de los estupefacientes, dejando sin castigar este tipo de delitos contra la seguridad vial. La organización sindical ha afirmado que desde 2014 ha reclamado equipos de toma de muestras y posterior análisis en laboratorio y similares. "Por fin en los presupuestos del año 2017, están recogidas partidas presupuestarias para la adquisición de dichos materiales, pero cuál es nuestra sorpresa, que pese a que la Jefatura de Policía Local, los solicito en el mes de marzo del actual, todavía a fecha de hoy, ni si quiera se ha iniciado la compra y contratación de los equipos para la toma de muestras, conservación y laboratorio de análisis de dichas pruebas de control de drogas", han dicho.

Sostienen que esta petición se ha reiterado en diversas ocasiones al concejal de Seguridad y al de Contratación. "En caso de localizar a un conductor con síntomas de conducir bajo los

efectos de drogas toxicas o estupefacientes, no podemos ni denunciarlo, ni iniciar unas diligencias judiciales, contra él, al no poder realizar las pruebas establecidas legalmente, han concluido. La Asociación de Jefes y Directivos de la Policía Local de Andalucía, AJDEPLA, ha informado por su parte de un informe del Defensor del Pueblo sobre Seguridad Vial y Drogas que recoge diferentes propuestas para que los policías locales andaluces puedan contar con todos los medios legales y técnicos en los test de drogas a los conductores. El Defensor insta al Junta de Andalucía a que realice un cambio legislativo para que así los agentes de la Policía Local de Andalucía puedan contar con el equipamiento y todos los medios que sean necesarios para poder realizar los test a los conductores de alcohol y drogas. En las conclusiones del informe, el Defensor del Pueblo Andaluz sugiere a la Consejería de Justicia e Interior y a la Federación de Municipios y Provincias que se realicen campañas informativas para mejorar la Seguridad Vial y que exista colaboración con los ayuntamientos para que se facilite la formación de los agentes de la Policía Local y también cuenten con más medios técnicos en los controles de tráfico. Consideran una incongruencia que algunas Policías Locales dispongan de equipos de narcotest para el control de drogas y sin embargo no cuenten los agentes con etilómetros para los controles de alcoholemia.