Más de 80 menores fueron atendidos por abusar del alcohol

Las urgencias de los hospitales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de las provincias de Almería atendieron en 2016 a 81 menores de edad por trastornos derivados del consumo excesivo de alcohol. Una cifra preocupante, simplemente, porque el dato debería ser nulo, más que nada por la venta de alcohol a menores de 18 está prohibida.

Y es que, en Almería, la edad e inicio del consumo de alcohol ha descendido hasta los 14 años. "No para de bajar, y ya podemos cómo está práctica es cada vez más frecuente entre menores de 14 y 15 años", explicaba a Diario de Almería el presidente de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Almería (ARA), José Salvador González.

La edad de inicio del consumo al alcohol es sitúa en los 14 años en la provincia

Llama la atención como el grupo de jóvenes que accede a tratamiento va aumentando, ya que es mejor iniciarlo cuanto antes. El mayor porcentaje de pacientes atendidos en los centros provinciales especializados ha completado la enseñanza primaria obligatoria, seguida muy de cerca en porcentaje de enseñanza secundaria en su primera etapa, según el Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones-SDPA de la Diputación. Destaca el mayor porcentaje de mujeres con estudios superiores que de hombres. La referencia a personas sin estudios corresponde a aquellos que no los han completado, no llegando el porcentaje de los que no leen ni escriben a un 1%. Se aprecia un aumento de los pacientes que se encuentran realizando algún tipo de estudios en relación a años anteriores. En cuanto a la situación laboral de las personas que accedieron a tratamiento en 2016 en la provincia, se refleja que un 46& estaba en situación de desempleo, habiendo trabajando con anterioridad, y solo un 34% estaba trabajando. Del análisis del modelo de convivencia, el 13% de las personas que acceden a tratamiento viven solas. Destaca, con respecto al año anterior, una disminución de las personas que viven con sus propias familias, a la vez que aumentan los que vuelven a convivir con las de origen. Este perfil pone en relieve el necesario trabajo que se realiza también desde el Área de Incorporación Social, facilitando el acceso a los recursos normalizados, preparando para la motivación y adquisición de habilidades personales, asó como también proporcionando formación prelaboral.

En términos generales, el número de casos nuevos atendidos en la provincia a lo largo de 2016 asciende a 1.335, correspondiendo un 17% a mujeres. El perfil de usuario que ha iniciado o reiniciado en 2016 un tratamiento en los CTA, es el varón, consumidor de herorína-cocaína, de cocaína o de alcohol, con una edad media de 44 años (consumidores de las tres sustancias) y de 33 años (consumidores de cocaína).

El Servicio Provincial de Drogodependencias ha atendido un total de 33.629 consultas asistenciales en 2016, correspondiendo una atención 9 citas anuales por persona como promedio, siendo 3.409 las atendidas en 73 municipios de la provincia. Los Centros de Tratamiento Ambulatorio para las adicciones tienen su sede en Berja, El Ejido, Macael, Roquetas de Mar, Vélez Rubio, Vera y el CEA Almería, situado en el paseo San Luis, siendo estos de carácter comarca, lo que facilita el acceso a todas las personas que lo necesiten en la provincia de Almería, así como a aquellas que estacionalmente pasan por ella y proceden de otras o son extranjeras.

Es un servicio socio-sanitario de la administración pública de carácter gratuito. Todos los centros llevan a cabo asistencia de este tipo multidisciplinar, contando con unos equipos de profesionales cualificados y especializados en el tratamiento de las adicciones. Cuentan con psicólogos y trabajadores sociales.