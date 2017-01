Los mercados, el agua o el campo de fútbol de El Parador llegarán hoy al pleno ordinario

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar acogerá hoy miércoles su primer pleno ordinario de 2017. La sesión comenzará a las once y media de la mañana y contará con dieciséis puntos en el orden del día, a los que se sumarán los ruegos y preguntas.

Entre las cuestiones que se debatirá está la propiedad del campo de fútbol de El Parador o la aprobación de la ordenanza reguladora de mercados de abastos y minoristas. Igualmente, está previsto que se debatan varias mociones socialistas sobre la apertura de instalaciones deportivas en los colegios públicos o una ordenanza reguladora para las fiestas locales. Por su parte, el grupo municipal de Ciudadanos también tendrá la posibilidad de defender su moción para a la redacción y aprobación del reglamento orgánico municipal.

Por otro lado, los grupos de la oposición (PSOE, IU y Tú Decides) anunciaron ayer en un comunicado que presentarán de urgencia una moción para acordar la total derogación del acuerdo plenario de julio de 2016 por el cual se aprobaron las nuevas tasas de agua potable y alcantarillado.

Los tres grupos denuncian que "no solo se mantiene la total falta de transparencia sobre los costes reales del servicio, y que motivó su voto en contra y la presentación de 500 alegaciones y firmas de vecinos, sino que al día de la fecha la principal justificación esgrimida por PP y C´s para aprobar esta subida no se ha cumplido, como es la de dar un servicio de agua de calidad al municipio". Especial atención ponen los grupos de la oposición con el partido de los de Albert Rivera, ya que tanto su entonces portavoz, como el actual, manifestaron que si en enero de 2017 el agua desalada no llegaba a todo el municipio "replantearían su postura", que no es más que la inexplicable abstención que permitió a Amat subir el coste del recibo y dañar así gravemente la economía de miles de hogares roqueteros, haciendo negocio con un servicio básico.

Las tres formaciones instan a C´s a decir "si seguirán haciendo de muleta" al Partido Popular o "rectificarán su terrible error", apoyando la moción que llevarán los tres grupos.