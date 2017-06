El mercurio sin bajar y los ciudadanos en casa

El mercurio sigue sin bajar y el calor no se va de momento. Desde inicio del mes de junio los termómetros comenzaron a dispararse alcanzando temperaturas extremadamente cálidas por encima de los 40 grados en la provincia, demasiado elevadas para la época del año en la que se ha originado. Desde 1975 se han producido ocho olas de calor en España durante el mes de junio, de las cuales solo una empezó antes que esta, la que tuvo lugar en 1981.

Entre la población ya empiezan a llegar las primeras consecuencias de tantos días de lucha contra el calor extremo. Y así lo ha manifestado Juan Antonio Sanjuan, un vecino de la capital que asegura que "ya no se puede poner el aire acondicionado día y noche aunque te mueras de calor porque la factura va a ser impagable". "Cuando llegó la ola pues lo poníamos a todas horas pensando en que sería algo pasajero, pero la situación se está alargando bastante". Los que soportan menos el calor y no lo pueden dormir por encima de los 26 o 28 grados de mínima que se registran de madrugada, lo hacen con el aire acondicionado, "pero me levanto fatal, con dolor en todo el cuerpo" señala Juan Ventura. Pero mejor refrigerado que no expuesto a altas temperaturas. Existen estudios en EE UU que demuestran que las personas que tenían aire acondicionado en sus hogares eran menos propensos a las infecciones, ya que evitaban la exposición a contaminantes externos gracias al aire filtrado. No obstante, y para no correr riesgos, lo mejor es seguir una serie de sencillos consejos como mantener la temperatura de una habitación a 25 grados, como sea posible.

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía mantiene activo desde el mes de junio el Plan Andaluz de Prevención de los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud, dirigido especialmente a la población más vulnerable, que en este momento se cifran en 829 almerienses, todos ellos mayores, pacientes crónicos, personas con trastorno mental grave, menores de 4 años (especialmente lactantes) y personas que trabajan expuestas al sol. Asimismo, y según los casos registrados en los últimos veranos, se busca concienciar también a personas que practican deporte en las horas más calurosas del día.

Desde los centros de atención primaria se ofrece información a la población general y se trabaja en la identificación de los pacientes de riesgo para su inclusión en el plan de seguimiento telefónico que realiza Salud Responde. Además, se intensifican las visitas domiciliarias para monitorizar los signos y síntomas relacionados con el calor y proporcionar consejos para evitar y controlar los efectos del aumento de las temperaturas.

Estas visitas y el seguimiento de telecontinuidad se realizan también a pacientes tras su alta en los centros hospitalarios. Entre las recomendaciones básicas que la población debe tener en cuenta ante la llegada del verano y las altas temperaturas, se encuentran evitar la exposición durante las horas más fuertes de sol, salir con protección (tanto con ropas ligeras y de color claro, y sombreros como con protección solar), ventilar las estancias, bajar las persianas y cerrar las puertas durante las horas de temperaturas más elevadas, mantener un buen nivel de hidratación bebiendo mucha agua, conservar adecuadamente los alimentos, moderar los ejercicios que exijan mucho esfuerzo físico en las horas centrales del día, etc.

La Consejería de Salud ha puesto a disposición de la ciudadanía diversos canales de información donde poder realizar consultas y conocer recomendaciones para reducir los posibles riesgos que las altas temperaturas puedan ocasionar en la salud y acerca de otros aspectos o síntomas relacionados con el calor. Entre ellos 'Verano 2017: Cuidados frente al calor' en la web de la Consejería de Salud; la App Salud Responde, y la plataforma online 'Ventana Abierta a la Familia' (www.juntadeandalucia.es/salud/ventanafamilias).

Este servicio, al que actualmente están inscritos más de 19.350 usuarios, enviará mensajes vía SMS, correo electrónico y a través de la App de Salud Responde. Los mensajes se centrarán en cómo proteger a menores de un posible golpe de calor y cómo actuar en caso de producirse o sobre qué beber y qué comer cuando hace mucho calor, con recomendaciones de alimentación e hidratación cuando las temperaturas son elevadas.

También se enviarán mensajes destinados a proteger la piel de niños frente a las radiaciones solares (consejos frente a la exposición al sol, factores de fotoprotección solar más indicados, consejos específicos para bebés…).