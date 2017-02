Cuatro meses para el conductor que fue sorprendido a 276 kilómetros por hora

Radu P. el rumano que fue sorprendido cuando circulaba a 276 kilómetros por hora, no se ha librado. A pesar de que en la vista oral intentó convencer al plenario de que iba como copiloto en el Nissan que fue interceptado por la Guardia Civil tras ser detectado con una velocidad que casi triplicaba la establecida para esa vía, de 90 kilómetros por hora, sus argumentos no han convencido al juez. Y es que el Juzgado de lo Penal número 5 de Almería ha condenado a cuatro meses de prisión a este hombre por unos hechos que tuvieron lugar en la carretera N-347, una "vía interurbana con doble sentido de circulación" que se corresponde con la conocida por los almerienses como autovía del Aeropuerto. Eran las diez y media de la maña del pasado 26 de enero cuando el vehículo de Radu P. fue fotografiado por un radar fijo camuflado ubicado a la altura del punto kilométrico 1,400 de dicha carretera. Menos de tres minutos después, el coche fue interceptado por agentes de la Guardia Civil que se encontraban apostados unos kilómetros por delante de este punto, que dejaron claro en su atentado que el coche aludido invadía el carril contrario y ponía en "peligro la integridad del resto de usuarios de la vía".

Durante la vista oral, R.P. afirmó que iba como copiloto cuando el vehículo fue captado por el radar, pero los guardias civiles que redactaron el atestado declararon que era él el que iba al volante cuando fue interceptado apenas tres minutos después.

El acompañante de R.P. intentó convencer al juez de que la versión del acusado era la buena, asegurando que el cambio de posición a copiloto fue "casi instintivo" y que no había dicho nada a la Guardia Civil por "miedo a que se enterara su esposa". Pero no sólo no ha ha sido así, por que el juez mantiene que las declaraciones de los agentes son "creíbles, persistentes y compatibles con el atestado" y que las de R.P. y su acompañante "no son razonables ni creíbles en modo alguno", sino que ahora pide que se actúe de oficio contra este testigo por falso testimonio, una vez la sentencia sea firme.