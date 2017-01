La mitad de los padres de los universitarios tienen estudios

Los ciudadanos de la provincia con carrera representan el 12,62% de la población (75.467 habitantes), mientras que los que no han sido aleccionados representan el 12,39% (74.092 habitantes).

En la actualidad, la Universidad de Almería (UAL), cuenta con una media de 13.000 alumnos por curso. El capital humano y sus actitudes, aptitudes y conocimientos conforman su realidad y la de su entorno y en eso ha tenido una importancia vital el crecimiento progresivo de la educación en la provincia almeriense, así como la implantación de estudios superiores que permitieran generar a un sector de población capaz de ejecutar y transmitir los conocimientos de antes se limitaban.

Pero ya no son solo las nuevas generaciones las que alcanzan niveles de estudios superiores, terminen encontrando o no trabajo de lo suyo, los padres de estos también están formados. De hecho, un 54% de los padres y un 46% de las madres han terminado estudios medios o superiores. Mientras que un 30% acabaron estudios secundarios. Tan solo el 10% no consiguió terminar ninguna fase escolar. En cuanto a los ingresos de los estudiantes. Más del 80% viven en hogares con ingresos que se sitúan entre los 1200 y 1800 euros mensuales. Mientras que el 1% lo hace en aquellos que ingresan 500 euros o menos.

Este vuelco al sistema de conocimientos de la provincia de Almería es inédito y se ha producido con la entrada del siglo XXI. Estos datos se desprenden del último estudio de Censos de Población y Viviendas elaborado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. En un siglo se ha pasado del 80% de población analfabeta en Almería al 12,39% de la actualidad.

La provincia almeriense ha pasado de tener 22.661 alumnos de primaria y educación general básica en el curso 1914-1915 a los más de 50.000 con la entrada del siglo XXI. Pero donde más se nota el cambio es en los alumnos de enseñanza secundaria, de los cerca de 3.000 del curso 1992-1993 se ha pasado a más de 30.000 en los últimos años. De un centro de bachillerato existente, de titularidad pública (ninguno privado) en el año 1990, en la actualidad, la provincia cuenta con cerca de cuarenta, casi el 75% de ellos de carácter público.