"El momento actual no es para Felipe González ni Zapatero, su época pasó"

-¿cuál es el modelo de PSOE que defiende?

-El modelo de partido que pretendemos por parte de la candidatura de Pedro Sánchez está centrado en la militancia, en su participación, pero también queremos hacerlo extensivo al resto de la ciudadanía. Es necesario recuperar la importancia de lo que la gente opina y que eso se transforme en la toma de decisiones. Es a ellos a quien repercute. Es un modelo de partido basado en la coherencia que tiende a la pluralidad, a la libertad de expresión, al feminismo, al ecologismo, al respeto de los derechos humanos, a recuperar el estado de bienestar que en los años 80 nuestros compañeros socialistas con la lucha en la calle consiguieron instaurar en nuestro país y que, obviamente, hemos perdido.

La gestora quería cortar el suministro de fondos de Pedro Sánchez, nunca pensaron que llegara a tal cantidad"

-La palabra juventud se repite en vuestro diccionario.

Hay que recuperar la importancia de nuestros jóvenes para que encuentren unos trabajos dignos, no puede ser esclavo del propio trabajo. Debemos tener en cuenta las nuevas tecnologías como una forma de suplantación de los puestos laborales, de alguna manera el número de trabajos a los que pueden acceder nuestros jóvenes es menor. Hay que hacer frente a la inclusión de la robótica o la tecnótica. La educación está segregando a nuestros jóvenes según el bolsillo de sus padres. No hay becas y ni siquiera con ellas los jóvenes pueden pagarse la universidad. Nuestro modelo es actual y pretende recuperar el estado de bienestar y que no edulcore las políticas del neoliberalismo como las ha estado edulcorando.

-En pocas palabras...

-Tu futuro es Pedro Sánchez.

-Se busca un partido sin reparo a la izquierda.

-Me gusta la frase que dice Manu Escudero: "No tenemos que dar un giro a la izquierda, es que jamás tuvimos que dejar nuestros principios". El PSOE fue fundado como el partido de los obreros, del bienestar, el que está en mitad de la burguesía y la gente necesitada y tenemos que volver a nuestros orígenes. Coger los principios que fundaron este partido y adaptarlos a la situación actual. Eso es la izquierda. No nos tenemos que mover de ahí. El PSOE no se fundó para ser la muleta de la derecha. o que tenemos es que uno de cada tres niños en España están en riesgo de pobreza, 5 millones de trabajos no duran ni una semana.

-Están apostando por Andalucía. Refuerzan los actos en la comunidad de Susana Díaz.

-No. Estamos en toda España. Solo en esta semana ha habido más de 15 actos a lo largo del país en los que hemos estado todos los diputados que apoyan a Pedro Sánchez y el conjunto de expertos que colaboran con el documento que se redactó. Y también están miembros de la orgánica, no se puede decir que no están con Pedro Sánchez. Han estado abriendo actos y colaborando.

-Pedro Sánchez ha tenido que retirar su campaña de Crowdfunding.

-El presidente del Tribunal de Cuentas ha firmado un documento inaudito y con una celeridad sorpresiva que supuestamente responde a una pregunta que supuestamente ha hecho el gerente de la gestora del PSOE. Nadie conoce esa pregunta. El que sea medianamente inteligente y sepa leer entre líneas sabe que el documento no dice que sea ilegal. Sostiene que de alguna manera la actividad de los candidatos puede afectar a la secretaría general final y eso se debe someter al criterio de la Ley de Partidos. Pero el crowdfunding no estaba extraído de esta Ley, se registró en el Ministerio de Justicia, es una actividad privada, iba a ser auditada y estaba sometida todos los requisitos del Tribunal de Cuentas. La gestora quería cortar el suministro de fondos de Pedro Sánchez, que nunca pensaron que fuera a ser de tal cantidad y eso les ha dolido, y acceder a los datos de los donantes. Y no lo van a tener. Hay una ley que protege eso.

-¿Eso de la vieja y nueva política se puede aplicar ya en el PSOE entre Pedro Sánchez y Susana Díaz?

-La sociedad ha cambiado y un partido debe evolucionar de forma pareja. Su función es llegar al poder para hacer políticas que vayan en beneficio de la ciudadanía. Eso debería de ser el PSOE. La nueva política debe dejar de ser condescendiente con las políticas neoliberales y redistribuir la riqueza. Es la política de nuestros orígenes adaptada a la sociedad actual.

-¿Cree que el actual es momento para Felipe González o Zapatero?

-No. Es como si me hablas sobre el imperio español. En su época se vivieron grandes momentos. Trajeron políticas muy buenas a este país pero su momento ha pasado. Y no quiere decir que lo que ellos digan, porque en su momento fuera bueno, sea intocable y sea la perfección. No nos equivoquemos. A Pedro Sánchez se le achaca de tener los peores resultados del PSOE pero nunca se ha gobernado en tantos municipios gracias a las alianzas que permitió Sánchez para que cada responsable hiciera lo que considerara oportuno. Zapatero hizo cosas buenas, la Ley de Dependencia o la de igualdad, pero, ¿quién nos trajo el 135, los recortes de Bruselas o con quién se perdieron seis millones de votantes? No es su tiempo, es el tiempo de nuevas personas. Se puede tener en cuenta lo que opinen, claro, pero no es sagrado. El contexto no tiene nada que ver.

-¿Adelgazaría la cúpula de las Fuerzas Armadas?

-Sí. Es sencillo. Partimos de un ejército de reemplazo con cientos de miles de militares con promociones de oficiales y suboficiales de carrera que dejan de serlo a la edad del retiro. Ahora tenemos 70.000 soldados pero, aunque rebajadas, hemos mantenido las promociones. Las que han llegado a la cúpula superior son aquellas que entraron en grandes números entonces. Hay que darles una salida. Entre generales y coroneles tenemos más mandos que Alemania y Francia juntos y nuestro ejército es menor. Pero hay que cambiar muchas más cosas, han sido opacas de cara a la sociedad. Hay muchos derechos y libertades que no han entrado de lleno en las Fuerzas Armadas. Uno de los problemas es que a su cúpula se asciende por elección. Los apellidos son Armada, Tejero o Pardo de Santayana, que suenan a golpe de estado o determinadas acciones. Todos tienen los mismos apellidos, relacionados con títulos nobiliarios, Opus Dei o reminiscencias de la época franquista.

-¿Qué opina del ascenso a teniente del mando al que denunció por acoso laboral?

-Es una vergüenza. Sus apellidos son Pardo de Santayana y procede del Opus Dei. Con eso te digo todo. María Dolores de Cospedal le ha ascendido. Esto son las Fuerzas Armadas. El mensaje que transmiten es que mientras tengas un apellido y un cierto respaldo de los lobbys de ejército puedes hacer lo que sea, amenazar o acosar... Es una vergüenza del PP. Actúa en las instituciones como les da la gana.

-Se ha llegado a decir de usted que es la Chacón 2.0 mejorada.

-Yo soy Zaida Cantera 3.0. Hiper mejorada (risas). Cada ser humano es único y especial. No soy ni mejor ni peor que nadie.