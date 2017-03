No estaban muertas

La procesionaria ha vuelto. Ha 'hibernado' durante las últimas semanas debido a las nieves y unas temperaturas no demasiado elevadas. La sierra de los Filabres, pulmón verde de la provincia, ha sufrido como ningún otro punto de la provincia esta particular invasión. Es difícil hacer nada contra la procesionaria. La normativa europea regular las actuaciones a través de fumigación y eso impide eliminarlas mediante esta fórmula. Así que cuando nevó, la historia comenzó a pintar mejor. Aunque una parte de las orugas pereció, la otra permaneció y, como su reproducción es rápida, han bastante unas semanas de buena temperatura para que hagan acto de aparición. Y no solo en la Sierra de Los Filabres, su ubicación se alarga hasta otros puntos de la provincia, como la comarca de Tabernas e incluso el Poniente.

Va a ser complicado luchar contra esta plaga, que si no mata al pino inmediatamente, lo va dañando hasta que no aguanta más. Y hace más daño cuando se trata de zonas de pino que proceden de repoblaciones en las que la elección de ejemplares no era la recomendada o, simplemente, su siembra se efectuó mal (con ejemplares sin apenas espacio nutritivo). Y de eso, ahora -y lógicamente-, nadie tiene culpa. Pues el proceso se desarrolló durante el régimen franquista. El daño característico que la procesionaria produce es la defoliación que generalmente no mata al árbol, pero sí lo puede debilitar en gran medida facilitando así el ataque por parte de otros enemigos. Si se erradica la plaga a tiempo, el árbol se ira regenerando con el paso del tiempo.

Y aunque la Junta de Andalucía ya tenía previsto un estudio para determinar cuáles eran los efectos, la solución ha llegado a través de la nieve. Pero este insecto ha alargado su ciclo de vida en la provincia debido a la calidez que están ganando determinadas fases del año que antes eran más frías en la provincia.

La Sierra de los Filabres, que constituye el principal macizo montañoso de Almería, fue repoblada en los años 50 y 60. Pero el pino laricio, el que históricamente fue ejemplo de su vegetación, no se utilizó, y en su lugar se dio paso al pinus sylvestris, del que no existe evidencias históricas de su existencia natural en las zonas calizas de la sierra. Investigadores de la Universidad de Córdoba relacionan la mortandad en dos especies de pino (silvestri y nigra) en Almería con el cambio climático y la reducción de la disponibilidad hídrica en masas artificiales.

En términos generales, en el área oriental de Andalucía, y más particularmente en sierras de Almería o Granada, el pino negral, en concreto, fue implantado en altitudes intermedias (800 - 1.750 m), situado por encima del pino carrasco y por debajo del pino silvestre (Pinus sylvestris). También se tuvieron en cuenta los datos climáticos (precipitaciones y temperaturas) de la serie histórica que se disponía en el momento, correspondiente a los años 1940-1970.

Las repoblaciones fueron realizadas con una densidad elevada (por encima de 2.000 pies/ha). El desarrollo inicial fue exitoso, si bien con el paso del tiempo se han puesto de manifiesto situaciones de desequilibrio puntual achacables a factores como la competencia por alta densidad, la incidencia de agentes biológicos nocivos, la falta de adaptación de las especies de pinos en algunas de las localidades o los efectos de episodios de sequía prolongada en el tiempo. Estos desequilibrios no son exclusivos de esta área, de hecho en distintas partes del mundo se han identificado fenómenos de decaimiento forestal que está siendo objeto de la atención científica, con frecuencia enmarcados en los efectos del cambio climático.