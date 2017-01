El grupo municipal C's insta a poner ya en marcha la Mesa de Agua

Con la polémica del último pleno de Roquetas de Mar aún fresca, donde los grupos de la oposición se enfrentaron entre ellos con distintas mociones para frenar la subida de la tasa del agua, el grupo municipal de Ciudadana ha recordado la necesidad de poner en marcha una Mesa del Agua. Este organismo fue propuesto por C's el pasado mes de noviembre, en una moción que no contó con el respaldo del resto de la oposición.

En esta mesa del agua estarán representados todos los grupos municipales y "en ella que se podrán pedir explicaciones a la empresa concesionaria, Junta de Andalucía, técnicos y equipo de Gobierno", recordó la concejala y portavoz municipal, Lourdes García. Así, la edil añadió que "si esta mesa ya se hubiese creado y estuviese en funcionamiento tendríamos la información que nos permitiese adoptar la decisión más beneficiosa para el municipio en este momento".

Desde C's Roquetas han instado al Ayuntamiento a que adopte las medidas necesarias para paralizar la subida de la tasa de agua y alcantarillado a aquellos usurarios del servicio que a partir del 1 de enero de este año aún no disfruten del cien por cien de agua desalada y tengan que pagar esas nuevas tasas. "Es lógico, si no cuentan con el servicio prometido, no pueden asumir esa subida", ha apostillado la portavoz de Ciudadanos.

No en vano, la propuesta de C's no se pudo debatir en el pleno ante la ausencia del resto de la oposición (PSOE, IU, Tú Decides) quienes abandonaron la sesión cuando se les negó el debate de su moción conjunta para derogar el "tarifazo".