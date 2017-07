La música une a Roquetas de Mar y Pulpí

El Paseo Marítimo de San Juan de los Terreros fue testigo del Encuentro musical protagonizado por la Banda Municipal de Música de Pulpí y la Banda Sinfónica EMM de Roquetas de Mar, ambas dirigidas por Ginés Martínez. El concierto incluyó un repertorio de lo más variado: "Palindromía Flamenca", en el que han bailado las componentes de la Escuela de Baile de Roquetas de Mar, Hallelujah, Supertramp, We are the world, Tom Jones in Concert, The Final Countdown, Bon Jovi Rock Mix y Deep Purple Medley. El concejal de Cultura, Juan Bautista López, y la concejala de Servicios Sociales, Fina García, hicieronentrega de una placa a ambas bandas musicales en reconocimiento a su participación en dicha actividad, una de las primeras recogidas dentro del programa de actos veraniego "EXPLÁYATE" 2017.