Tres nuevas muertes que se suman al triste historial del mar de Alborán

Finalmente se confirman los peores temores y se elevan a tres el número de muertos tras el naufragio de una patera que intentaba alcanzar la isla de Alborán. Un fatídico siniestro que, por desgracia, no es el único de este tipo que se ha producido en las aguas que van de las costas del norte de África a la provincia de Almería . En este caso, todo comenzó de una forma que nadie podía presagiar cómo finalizaría. Como es habitual, la cooperante Helena Maleno de `Caminando Fronteras' daba la voz de alerta a Salvamento Marítimo. Sobre las cuatro menos diez del martes alertaba al centro coordinador de Almería de la salida de una patera con 33 personas de origen subsahariano a bordo, entre ellos diez mujeres, desde la costa de la localidad marroquí de Charrana. helicóptero de Salvamento Marítimo, aunque falleció antes de llegar al aeropuerto. Fuentes de Cruz Roja han indicado a Efe que los supervivientes del naufragio aseguran que ambas fallecidas son madre e hija, versión que también ofreció a Salvamento Marítimo la cooperante que alertó de la salida de la patera, si bien no existe confirmación oficial al respecto. Los inmigrantes supervivientes dijeron a sus rescatadores que uno de sus compañeros se había perdido en el mar, por lo que se organizó un dispositivo de búsqueda para localizarlo. El desaparecido fue localizado en el fondo marino a media milla de la isla Mientras, la embarcación Guardamar Polimnia embarcó a 30 inmigrantes, entre ellos una mujer embarazada que, por consejo del centro radiomédico, tuvo que ser recogida por un helicóptero debido al mal estado de salud que presentaba, según ha dicho a los periodistas el capitán de esta embarcación, Miguel Parcha. El resto llegaron la noche del martes al puerto de Almería junto al cadáver de la menor fallecida, que fue desembarcado tras la llegada de las autoridades judiciales y forenses. Horas más tarde, ya durante la mañana del miércoles, el cadáver del varón ha sido rescatado esta mañana por los buzos del patrullero Infanta Cristina de la Armada y del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil a media milla náutica de la isla de Alborán, siendo trasladado al Entrepuerto de Almería por la Salvamar Denébola. Miguel Parcha, capitan de la Guardamar Polimnia, recordaba a su llegada a puerto cómo en cinco años no había tenido que evacuar ningún cadáver. "Espero no tener que volver a hacerlo", afirmaba mientras relataba cómo los inmigrantes no cantaban el tradicional "boza". Y es que el mar de Alborán también tiene sus muertos a pesar de que no todas las historias en el mar de Alborán acaban mal, de hecho la práctica totalidad tienen un final feliz gracias a la buena labor de los hombres y mujeres que velan por la seguridad en el mar. Así se puede ver en el rescate practicado durante la tarde del miércoles de los 15 ocupantes de origen magrebí, 14 varones y una mujer, de una patera interceptada a 13 millas al sureste del Cabo de Gata. Sobre las cinco menos diez un mercante alertó del avistamiento de dicha embarcación y fueron movilizados la embarcación Guardamar Polimnia y el Helicóptero Helimer 219, que localizó la patera. La Guardamar Polimnia transbordó a los inmigrantes y los trasladó al puerto de Almería . Por ello, tal vez, impacta más cuando ocurren desgracias como la que sucedió el 5 de diciembre de 2014 cuando sólo se pudo rescatar a 29 de las aproximadamente 50 personas que iban en la JAVIER ALONSO Miguel Parcha, capitán de la Guardamar Polimnia. que, a la postre, fue conocida como "patera de la muerte". Tuvo que ser un jurado popular el que determinase que durante la travesía, las malas condiciones meteorológicas provocaron que la embarcación perdiera el motor y se inundara de agua, lo que a su vez provocó que un número indeterminado de personas cayeran al mar y fallecieran, sin que hayan aparecido sus cuerpos o hayan podido ser identificados. Bien lo sabe A.N.B., el camerunés que se libró de la pena de 90 años de prisión a la que se enfrentaba acusado de seis delitos de homicidio por "motivos religiosos", considerado no culpable de esos hechos.