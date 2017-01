Diez nuevos bomberos y entre ellos, por primera vez, una mujer

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, presidió ayer en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almería, el acto de toma de posesión de los diez nuevos bomberos que se incorporan al Servicio de Extinción de Incendios de Almería. El alcalde ha felicitado la incorporación de los nuevos bomberos "tras meses de trabajo, de estudio y de sacrificio personal" a un Cuerpo "de merecido prestigio, que cuenta con un importante reconocimiento por parte de toda la sociedad. Por eso sé que todos vosotros vais a estar a la altura de lo que se espera del Cuerpo de Bomberos de Almería", reconociendo "la labor de los profesionales que dedican las 24 horas del día a la protección, atención y cuidado de los almerienses".

"Ser bombero es, probablemente, la forma más difícil, pero a la vez más gratificante, de personificar y asumir los valores del servicio público. Proteger, rescatar y salvar vidas en situaciones de extrema dificultad no es tarea fácil, ni tampoco es una misión para la que todo el mundo está capacitado" admitió el alcalde durante la celebración de un acto cargado de emoción que ha estado acompañado, además de por los portavoces y concejales de los grupos con representación en el Ayuntamiento, por los familiares de los diez bomberos y los profesores que se han hecho cargo de su formación durante meses, para quien Fernández-Pacheco ha tenido palabras de reconocimiento por "su comprensión, su apoyo y su paciencia".

El alcalde y la oposición dan la bienvenida al equipo que reforzará la actual plantilla

Antes de la entrega de las respectivas distinciones, el alcalde ha recordado a los nuevos agentes, entre los que se encuentra por primera vez una mujer, que sus actuaciones serán, a partir de ahora, junto a la Policía Local y Protección Civil, "la primera línea de respuesta del Ayuntamiento a los almerienses en situaciones graves y en momentos de riesgo, en donde no caben las dudas, ni tampoco las vacilaciones. Me siento orgulloso de lo que vais a dar a esta ciudad. También me siento tranquilo, como almeriense, por la seguridad que supone contar con un grupo de profesionales tan bien formados y tan bien dirigidos", alabó.

Estas nuevas plazas se suman a las convocadas por el Ayuntamiento para la Policía Local -tanda que ultima su ciclo formativo-, y a las que se agregarán los puestos anunciados por el equipo de gobierno e incluidos en los presupuestos de este año.