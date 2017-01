Las obras de 'El Patio' estarán listas antes del fin de semana

Buenas noticias para los 231 vecinos desalojados en 'El Patio' de Pescadería. El regreso a sus viviendas parece inminente pues el Gobierno local prevé que las obras de apuntalamiento que ejecuta Jarquil en los inmuebles estarán concluidas antes del fin de semana. Así lo aseguró este lunes durante la sesión plenaria celebrada en la Casa Consistorial el primer teniente de alcalde y concejal de Vivienda y Desarrollo Urbano, Miguel Ángel Castellón, minutos antes de que el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco mantuviese junto a él y los ediles Juan José Alonso, Nicasio Marín y Pilar Ortega el ansiado -por parte de los desalojados- encuentro con una docena de representantes vecinales.

El regidor daba la palabra poco antes durante la sesión plenaria a varios residentes de 'El Patio', ofreciéndose entonces a reunirse con ellos a la conclusión de la misma. Después de que dos mujeres y un hombre expusieran sus preocupaciones, Castellón fue el primer encargado de tranquilizarlos: "Estas situaciones generan incertidumbre, no hay nada más duro que coger a un hijo en brazos para irte de tu casa. Por eso todo el Ayuntamiento, sin colores políticos, ha mostrado sensibilidad para buscar soluciones lo más rápido posible".

El titular de Vivienda sostuvo que Jarquil, cuyos trabajadores comenzaron este domingo a apuntalar las pasarelas, pasillos y cubiertas debilitadas, ha comunicado que "antes del fin de semana podrán volver a sus casas. No quiero decir si será el jueves o el viernes para no engañar a nadie, pero podrán regresar con garantías de que los edificios no se van a caer abajo". Asimismo, incidió en que los ingenieros han asegurado que la estructura de los inmuebles de 'El Patio' están en "perfecto estado y no corre riesgo alguno", para recordar que, a pesar de tratarse de casas de titularidad privada, el Gobierno local actuó para "poner a salvo la vida" de los hijos de los residentes -unos 85 menores en total-.

Por su parte, Fernández-Pacheco indicó que sí estuvo en el lugar tras el accidente que sufrió un trabajador del servicio municipal de limpieza que vive en 'El Patio', quien vio cómo el suelo de una de las pasarelas de acceso se venía abajo cuando salía por la puerta de su casa, donde realizaba una barbacoa. Más allá de la anécdota, el regidor manifestó que antes de dar por finalizado el pleno que "ahora mismo, la única prioridad del Ayuntamiento es que los vecinos puedan volver a sus casas, cuanto antes, mejor. Pero no vamos a permitir que vuelvan si los técnicos dicen que existe peligro. Se está trabajando a destajo para que sea posible. Ojalá sea mañana, mejor que pasado, aunque durante los trabajos de apuntalamiento puede surgir algún imprevisto", precisó.

Entre los moradores de 'El Patio' que participaron en el cara a cara con Fernández-Pacheco se encuentra Assine, un joven musulmán que desde el primer momento se erigió como una de las voces de los desalojados y que ahora hace las veces de portavoz de una particular comisión que habla en nombre de estas personas. Mientras aún se debatían distintas mociones, Assine aseguraba a los periodistas que "la gente quiere volver a sus casas y están desesperados. En 'El Patio' hay 106 viviendas y las 106 están mal. Árabes, gitanos y españoles, todos vamos a luchar para que nos den una solución, la que sea". No obstante, el joven no reclama imposibles, sino unos plazos que ahora parecen más claros, insistiendo en todo momento que las personas que pernoctan desde el desalojo en el pabellón de deportes de Pescadería, el albergue juvenil y hoteles dispuestos para ellos, "están todos bien atendidos".

No todos se expresan tan tranquilos. Cabe recordar que el domingo la Vía Parque sufrió un corte de tráfico durante una hora después de que un centenar de residentes tomasen la carretera, una acción que el equipo de Gobierno achaca a la mano de "agitadores profesionales". Sea o no fruto del trabajo de esos supuestos instigadores, lo cierto es que no hay un acuerdo común entre todos los vecinos de 'El Patio', muchos de los cuales -un 80% según el Ayuntamiento-, no son propietarios ni disponen de título alguno que los acredite como tales.

Junto a Assine se encontraba, por ejemplo, una residente que aseguraba haber sido "tratada como un animal". "No pido que me arreglen mi casa, pero sí que me digan por qué me han tratado de esta manera. El viernes me echaron de mi casa y el sábado me volvieron a echar", dijo.

Durante el pleno, las cuestiones lanzadas al alcalde versaban sobre algunos de los puntos citados: Cuándo podrían volver, qué situación tiene la estructura del edificio, si una vez apuntalado podrán regresar sin miedo a que los niños puedan tirar los puntales con sus juegos. "Tenemos mucho miedo, el edificio está muy mal", decía una vecina, mientras otro de los presentes relataba cómo llevaba tres días "con lo puesto" y con su madre de 81 años fuera de casa.

Por la mañana, Diario de Almería visitó 'El Patio' y pudo comprobar cómo un apreciable número de moradores permanecía en los alrededores observando el avance de los trabajos de Jarquil. Entre ellos Khadija, una inquieta marroquí que pasa las noches en albergue juvenil junto a su marido y su hija de 13 años. Ambos son pensionistas y tienen problemas médicos -lo que no impide que ella estudie para sacarse la ESO y el nivel B1 de inglés-. La mujer dice que "la gente está bien, comemosy dormimos bien, cada famiia tiene su habitación pero echamos de menos nuestra casa. Ojalá las cosas se solucionen pronto y podamos regresar a casa", añade.

No es el caso de Hamid, quien convive desde hace dos años con otros dos hombres. Los tres han acabado en el pabellón de deportes de Pescadería y aseguran pasar "frío por las noches". "Nos han dado sólo un saco de dormir y sólamente tenemos leche y magdalenas para comer", asegura.

En cualquier caso, todos ellos tienen ahora más respuestas, aunque no es que la información haya escaseado en estos días. Y es que el alcalde pudo compartir las inquietudes de estos almerienses durante el citado encuentro, que duró más de una hora. En el mismo, Fernández pacheco trasladó un mensaje de "tranquilidad" y reiteró que el "objetivo primordial" era garantizar la seguridad, poniendo de nuevo a su disposición todos los servicios municipales.

La docena de representantes le trasladaron que algunos vecinos están disconformes porque parte de ellos está en hoteles y el resto no, a lo que el regidor respondió que al tratarse de una situación excepcional había que tomar "determinaciones rápidas y de forma ágil", pero que la actuación municipal ha sido "bastante buena". Fernández-Pacheco realizó asimismo un pormenorizado recorrido cronológico por los hechos y se comprometió a continuar hablando con los interlocutores de los desalojados cuando la situación vuelva a la normalidad, pero siempre y cuando "haya algo que comunicar". Insistió en que las casas son privadas pero que se reunirá con ellos todas las veces que sea necesario y hablará con otras administraciones para poder determinar el futuro de los inmuebles.