Los operarios redoblan su trabajo en los edificios de 'El Patio'

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, aseguró el pasado lunes que se está "trabajando a destajo" para que los 231 desalojados de 'El Patio' de Pescadería pudiesen regresar cuanto antes a sus hogares. Y parece que es así porque algunos de los moradores que, día tras día visitan este conjunto de cuatro bloques de viviendas para observar los avances de las obras de apuntalamiento, aseguraban ayer que "se ha duplicado el número de operarios".

Lejos de esta interpretación subjetiva, que no ha sido confirmada por el Gobierno local, lo cierto es que la prioridad del Ayuntamiento es culminar lo antes posible estas intervenciones de urgencia en 'El Patio', donde el pasado viernes un trabajador del servicio municipal de limpieza resultó herido de carácter leve después de que el suelo de una pasarela de acceso a las viviendas cediese bajo sus pies cuando salía de su casa, donde estaba realizando una barbacoa.

Tras el mantenido en la noche del lunes tras la sesión plenaria por una docena de vecinos con el regidor capitalino, no se han vuelto a producir encuentros y desde el Ayuntamiento se ha apuntado a Diario de Almería que en estos momentos lo único sobre lo que se puede informar es sobre los avances de las obras. Al no haber sido comunicada ninguna incidencia, es de esperar que se pueda cumplir el plazo previsto y que antes del fin de semana los moradores de 'El Patio', de los que según el Gobierno local un 80% no son propietarios ni tienen título que los acredite como tales, puedan regresar a sus hogares.

Abdelaziz, un joven musulmán que ejerce como portavoz de la comisión vecinal que mantuvo el encuentro con Fernández-Pacheco, es uno de los que aseguran que "se ha duplicado el personal de mantenimiento y están trayendo más materiales". También asegura que el primer edil les dio una "explicación razonable" y les reiteró que antes del sábado podrán volver a la normalidad y dejar los alojamientos provisionales. Abdelaziz estuvo durante casi toda la mañana de ayer en 'El Patio' y visitó a los hombres que pernoctan en el pabellón de deportes de Pescadería para trasladarles el mensaje del alcalde. En el albergue juvenil, donde se encuentra junto a los otros siete miembros de su familia, ya lo conocían, por lo que poco después iba a dirigirse a los hoteles en los que están hospedados el resto de residentes para explicarles la situación.

Su objetivo era claro, que tuviesen toda la información disponible para calmar los ánimos y evitar que pudiese haber posibles "malentendidos".

No obstante, cabe recordar que el alcalde ya advirtió que de detectarse cualquier imprevisto o no estar garantizada la seguridad, especialmente para los 85 niños de 'El Patio', este regreso se hará de esperar.