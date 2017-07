Una ordenanza sin animales desatendidos y subidos en transportes públicos

El Ayuntamiento de Almería está preparando su nueva ordenanza de animales domésticos y ya tiene encauzada las líneas generales de esta nueva normativa. Incorpora un extenso articulado dirigido a proteger a las mascotas y también a lograr ese equilibrio pacífico entre propietarios y vecinos dentro de las urbes. Entre las disposiciones novedosas en este sentido puede sorprender a más de un dueño la prohibición de que los perros duerman en terrazas o patios, debiendo permanecer en los brazos de Morfeo siempre en el interior de las casas. Solo hay una excepción, y son las viviendas unifamiliares. Eso sí, siempre que las casetas reúnan las condiciones adecuadas para el bienestar animal.

Los perros tienen que dormir dentro de casa, una medida que también afecta a los gatos aunque suele ser lo habitual. En las viviendas unifamiliares, los animales podrán permanecer en los jardines cuando se cumplan las especificaciones del artículo 11. El mismo es un glosario de condiciones encaminadas a garantizar el bienestar de los animales de compañía, que deberán disponer de espacio, ventilación, humedad, temperatura, luz y cobijo adecuados y necesarios para satisfacer sus necesidades vitales.

La propuesta de ordenanza, en la que han trabajado el Colegio de Veterinarios, protectoras de animales y oposición junto a la Concejalía de Fomento, Consumo y Playas, detalla estas condiciones como la longitud de la correa en el caso de que deban estar atados. Muy importante es la especificación de que los perros dispondrán de un tiempo, no inferior a ocho horas diarias, durante el cual estarán libres de ataduras y fuera de los habitáculos o habitaciones donde habitualmente permanezcan, no pudiendo ser estos espacios "vehículos, terrazas, balcones, garajes, trasteros, ni habitáculos que no reúnan las condiciones higiénico-sanitarias".