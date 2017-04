A oscuras por la 'María'

El 10 de febrero de 2016 los vecinos de Pescadería y La Chanca se despertaron con el tronar de los rotores de un helicóptero que sobrevolaba sus viviendas. Un importante dispositivo policial realizaba una redada y detenía a dos personas en una operación, denominada `Tifón', que finalmente se ha saldó con siete arrestos y la desarticulación de 89% Fraudes. Endesa ha registrado en los últimos dos años un aumento del 89% en los fraudes detectados una organización criminal, integrada por miembros de un clan familiar, dedicada al tráfico de marihuana a gran escala. Perfectamente estructurado y organizado, este grupo tenía a su servicio a personas dedicadas exclusivamente al cuidado y vigilancia de los invernaderos en los que se cultivaba la marihuana, ubicados en varios inmuebles de Pescadería-La Joya, donde ocultaban plantaciones interiores, contando además con un gran cultivo ubicado en un cortijo sito en una zona rural situada entre Alhama de Almería y Santa Fe de Móndujar. Aunque espectacular por el despliegue de medios, no ha sido la única ni la mayor intervención en este barrio cuyos vecinos denuncian que el suministro eléctrico se ve alterado a diario debido a los numerosos enganches ilegales que se realizan, principalmente para proporcionar energía eléctrica a las numerosas plantaciones de marihuana instaladas de forma oculta en viviendas de la barriada. Cabe recordar que los enganches eléctricos se han convertido en una pista fundamental para dar con este tipo de cultivos. Y es que cada vez que Endesa detecta un posible enganche ilegal, acude al juzgado y se actúa de oficio. Estos enganches pueden ser de `okupas', en cuyo caso la Policía escolta a los técnicos de la empresa mientras se realizan los cortes, pero también pueden corresponder a una plantación de marihuana. De hecho, todas las plantaciones tienen enganches ilegales porque si no, a las personas que las ponen en marcha no les sale rentable. El suministro de agua no es un problema para ellos pero la luz, por el contrario, les supo ne mucho gasto. Muchas plantaciones cuentan con pantallas termoreflectantes, lámparas caloríficas, extractores de aire, tubos de canalización hacia el exterior y filtro ionizado de grandes dimensiones para la renovación del aire interior, destinados a un cultivo intensivo que acelera y potencia el crecimiento de las plantas. Todo esto, por supuesto, no sale gratis y la avaricia hace que, finalmente, los responsables de estos cultivos sean localizados. No obstante, mientras esto se produce, en barrios en los que esto ocurre con mayor frecuencia, como en Pescadería, los vecinos siguen acusando las molestias. Desde Endesa han lamentado la situación por la que pasan las familias que viven en estas zonas y que se ven afectadas por cortes de suministro causados por "la manipulación de otras personas que provocan la saturación de la red eléctrica". "Esta sobrecarga de la red, que ya de por sí está dimensionada por encima de la potencia demandada en esa zona, provoca los cortes de suministro", han dicho. Es más, desde Endesa han registrado en los últimos dos años un aumento del 89% de los fraudes detectados en Almería . Este aumento se debe a la labor de la compañía eléctrica, en colaboración con las fuerzas del orden, para poner fin a una situación que supone un incremento anual de 150 millones de euros en la factura de la luz, según los últimos datos de la CNMC. En 2016, en Almería se defraudaron más de 59 millones de kilovatios/ (kWh), lo que equivale al consumo de un mes de la ciudad de Almería . Esta energía corresponde a los 5.471 casos registrados de fraude en la comunidad el pasado año, un 43% más que en 2015 (3.824) y un 89% más respecto a 2014 (2.896). En toda la provincia de Andalucía se registraron en 2016, 50.312 casos de fraude, un 32% más que en 2015 (37.991) y un 88% más respecto a 2014 (26.721). En total se defraudaron más de 623 millones de kilovatios/ (kWh), lo que equivale al consumo de 14 meses de la ciudad de Almería . Por todo ello, y como parte del compromiso de Endesa para luchar contra el fraude, la empresa directamente con las fuerzas del orden y con las autoridades locales para identificar y paliar esta problemática. Fruto de este esfuerzo los técnicos de Endesa acuden protegidos por la policía para poder intervenir en las líneas manipuladas, y por todo ello se mantiene un diálogo permanente con los ayuntamientos. Los mismos vecinos de Pescadería creen saber cuáles son los motivos reales de este despropósito; apuntan al cultivo de marihuana en muchas viviendas de la zona. Y bien podría ser esa la causa, pues la compañía manifiesta que en las calles afectadas se gasta incluso más luz que en un polígono.