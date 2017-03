225 parados en riesgo de exclusión llevan 9 meses esperando el contrato

El concejal del Grupo Municipal Socialista Manuel Vallejo ha denunciado el hecho de que el equipo de gobierno del Partido Popular esté dilatando por espacio de nueve meses la contratación de 225 desempleados en riesgo de exclusión social. En su opinión, "la falta de implicación" de los mandatarios populares en la creación de empleo "es especialmente grave en estos casos, ya que este programa supone el único alivio que encuentran muchas familias al drama del desempleo que están viviendo".

El edil ha recordado la gran cantidad de solicitudes presentadas el pasado año para este mismo programa, en total 1.500 solicitudes, de las que se seleccionaron 228 casos. "Si aceptamos que nos podemos estar moviendo en cifras similares, resulta que más de 1.500 familias probablemente se encuentren al albur de que el alcalde haga su trabajo", estima.

Para Vallejo, "es inaceptable que el PP esté frenando la posibilidad de conseguir un contrato a quienes más lo necesitan cuando, encima, no es que el Ayuntamiento pongan el dinero, sino que lo hace la Junta , en una cuantía que asciende a unos 715.000 euros". "No hablamos de que el PP no se digne a poner en marcha un plan de empleo propio, es que ni siquiera es capaz de gestionar como corresponde lo que otros le financian", ha criticado el concejal del PSOE.

El pasado 30 de junio finalizó el plazo para acceder al programa extraordinario de ayuda a la contratación. La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Pilar Ortega, ha recordado que el Ayuntamiento "se encuentra dentro del plazo establecido por la propia Junta " para efectuar la contratación y ha lamentado que, "una vez más, el PSOE vuelva a utilizar a los parados como arma electoralista para hacer demagogia, sin tener en cuenta que está jugando con las esperanzas de muchas personas".