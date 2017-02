"Los penalistas somos como los cirujanos, los carniceros de la abogacía"

-¿cuánto tiempo llevas ejerciendo?

-Conocí a una chica de Almería y aquí me instalé en 1979. Llevo casi 30 años ejerciendo la profesión de abogado con mayúsculas, es decir, que vivo de la abogacía porque hay gente que la abogacía la tiene como una segunda actividad.

El caso Roquetas casi me cuesta la salud porque la presión mediática que hubo fue tremenda"El ser humano tiene un punto de violencia que, ante ciertas presiones, hace que cualquiera pueda matar"

-El penalista, ¿nace o se hace?

-Hay que tener ciertas condiciones para ejercer el derecho penal porque es un derecho muy oral, muy de cara al público, y yo tengo una cierta facilidad con las personas, para entenderlas, y luego tengo también ciertas características que me facilitan la vida en este ámbito. A mí me han llamado la atención siempre los penalistas, porque por compararlos con los médicos, somos los cirujanos. Los grandes médicos investigadores llaman a los cirujanos carniceros, y dentro de la profesión, de la abogacía, digamos que los penalistas somos los carniceros de la abogacía. Esta parte del derecho te mantiene siempre en primera línea porque es la más mediática de la profesión. La gente no quiere precisamente noticias tranquilas.

-¿Eres el abogado que ha participado en más asesinatos y jurados?

-La verdad es que hay bastantes personas que me lo han dicho, aunque no hay una estadística que refleje exactamente cuántos asuntos ha llevado cada uno. No encuentro a nadie que haya llevado más jurados que yo, y asesinatos muchos, no sólo antes de la ley del jurado, sino después también en sumarios con asesinatos. Y casos que han sido muy mediáticos algunos. En ese aspecto sí que tengo tablas.

-¿Cuál es opinión sobre los jurados?

-Para un abogado al que le guste el derecho penal, es el procedimiento más lucido, verdaderamente es la cumbre de la profesión respecto a lo que es el tribunal, en el cual intervienen más personas, es más mediático, le interesa más a la gente... Pero yo verdaderamente tengo muchas dudas sobre el tribunal del jurado y su funcionamiento actual en España. Creo que falta un auténtico aislamiento.

-¿Por qué?

-Nos tomamos la parte del aislamiento del tribunal de una manera un poco ligera, y entonces en todos estos asuntos en los que intervienen muchos medios de comunicación, se crea un juicio mediático que muchas veces hace que sea prácticamente imposible darle la vuelta a ese juicio mediático que se ha producido porque en la mayoría de las veces, la defensa se sitúa en una tela de araña en la cual lo que haces es crear duda. De todas maneras, la defensa siempre consigue hacer llegar algo al tribunal, mis defensas siempre han conseguido algún beneficio por pequeño que sea para el acusado.

-¿Qué me puedes decir del Caso Roquetas?

-No fue mi primera muerte violenta, pero sí fue tremendamente mediática. Coincidieron factores como que era verano, momento político que estaba en cuestión el tema del mantenimiento a la Guardia Civil o desaparición como cuerpo militar... Este suceso de la muerte de un agricultor en un cuartel, lo que hizo fue cambiar radicalmente el panorama en todos los cuarteles de España.

-¿Cómo?

-Ahora, desde el momento que entras por la verja de cualquier casa cuartel, se graba todo. Y también cambió el protocolo respecto al trato que hay que dar a las personas que entran al cuartel. A mí me costó casi la salud porque la presión mediática fue tremenda

-¿Cualquiera puede matar?

-El ser humano tiene un punto de violencia en el cual cuando se le somete a ciertas presiones, cualquiera puede matar a alguien. La acusación su sentido lo tiene la ley, para que esto no sea la selva. Pero la defensa tiene más matices, porque hay que estudiar al ser humano concreto

-¿Qué caso es el que nunca olvidarás?

-El asesinato de la niña Montse Fajardo en Piedras Redondas. Una triste noche de San Valeriano. Fue horrible. Estamos hablando de que antes de darle 38 puñaladas tenía el 80 por ciento de su cuerpo quemado con ácido sulfúrico. De las 30 puñaladas, más de la mitad no eran mortales, sino que eran para mortificarla.

-Hace poco se juzgó a Dosanu P....

-El abogado que se dedica a estos asuntos al final sabe cosas que no están en el sumario que te pueden dar una idea de por qué sucedió aquello. En el caso de Dosauno, desde luego es tremendo lo que se presenta para el gran público y el tribunal, pero si te pones a pensar un poco en el origen étnico, educación... Él prácticamente preguntaba si no hubiéramos hecho lo mismo. Es rechazable totalmente pero uno tiene la obligación de defender lo que hace es intentar ponerse en la mente del otro e intentar saber cómo se ha llegado a ese punto.

-¿Qué me puedes decir de Jonathan Moya?

-Ese hombre no es un asesino, yo sé lo que es un asesino. Es algo políticamente incorrecto, pero desde luego para la pobre niña se torció todo por la tontería de los que le rodeaban. No debería estar muerta... Sigo teniendo una duda razonable de lo que verdaderamente pasó allí, pero es una cosa juzgada. Técnicamente hablando diría que no hubo dolo en el asunto.