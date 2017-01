Más de 160 personas denunciadas por conducción temeraria en el último año

La conducción como exponente de una conducta antisocial. Los insultos y amenazas, los pitidos y las múltiples acciones temerarias al volante preocupan cada vez más a la Dirección General de Tráfico porque juegan un papel relevante en la siniestralidad en las carreteras y echan por tierra años de concienciación y trabajo en educación y formacion vial. Valores y principios necesarios para la circulación y movilidad en cualquier tipo de vías, como son la solidaridad y tolerancia, se ven seriamente mermados cuando un conductor se salta los semáforos de la Rambla de la capital a toda velocidad e impacta contra otro vehículo causando la muerte de uno de sus ocupantes, además de darse a la fuga. Representa todo un desprecio por la vida de otras personas, al igual que ocurriera días antes con el kamikaze que se empotró contra los vehículos de la Guardia Civil tras circular en sentido contrario por la A-7 entre Fiñana y Benalúa. Esa temeridad manifiesta que pone en peligro la integridad de terceros constituye un delito contra la seguridad vial recogido en el artículo 380 del Código Penal con penas de cárcel de seis meses a dos años y de uno a seis años privado del carné de conducir, elevando la condena de dos a cinco años y la retirada del permiso de seis a diez en el caso de suponer un desprecio a la vida de los demás. Pero no todas las denuncias acaban en juicio. Otras no salen de la vía administrativa como infracción muy grave, lo que implica la sanción económica de 500 euros y la pérdida de seis puntos del carné de conducir. La temeridad que integra este tipo de infracción es, en principio, la misma que la que causa el delito, pero el peligro es potencial sólo para ese conductor y no para los terceros. En el último año, según los datos facilitados por Tráfico, han sido 162 las denuncias que se han cursado en la provincia, una treintena menos que durante el ejercicio anterior, pero casi un centenar más que en 2014.

El anciano que se confundió de carril y circuló a contracorriente antes de cambiar el sentido de la marcha es un claro ejemplo de una peligrosa práctica mucho más común de lo que parece. Ese tipo de maniobra derivada de una mala interpretación de las señales, una equivocación más frecuente en la tercera edad por la pérdida de las condiciones y aptitudes psicofísicas al volante, está detrás de la mayoría de las denuncias formuladas en la vías urbanas e interurbanas por los agentes de las policías locales y de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Los delitos que se instruyen en la Fiscalía de Seguridad Vial de Almería quedan aún muy lejos de las cifras de infracciones que no pasan de la vía administrativa. Y pese al repunte de los últimos años, llegando a triplicar en 2015 la estadística del año anterior, continúan siendo muchas menos las denuncias que en la mayoría de factores sancionados en las carreteras de la provincia como el exceso de velocidad, no llevar el cinturón de seguridad o hablar por el teléfono móvil entre otras distracciones. En la memoria de la Fiscalía de 2014 figuran una treintena de diligencias incoadas y 25 procedimientos abreviados contra conductores temerarios.

El jefe provincial de Tráfico, José María Méndez, descarta las carreras ilegales y tumba el falso mito de las apuestas para circular en sentido contrario en autovía de kamikazes anónimos dejando bien claro que no hay constancia de este tipo de prácticas durante la última década. Es más, se han incrementado los medios para la vigilancia y el control de buena parte de las carreteras, un factor determinante a la hora de cazar a los temerarios. La DGT cuenta en la provincia con 33 cámaras de televisión y medios aéreos como principal aliado para denunciar a los infractores y ha intensificado las herramientas de intervención sobre el conjunto de la población con comunicación institucional, educación y formación vial, el control de condiciones físicas y el endurecimiento de la legislación. El carné por puntos y el despliegue de recursos como los radares fijos y móviles por la red de carreteras de la provincia han logrado rebajar las muertes a mínimos históricos, pese al incremento en casi un 40% en el último año.

El factor humano es el causante del 90% de los accidentes y otros detonantes como los vehículos y el entorno suponen un mínimo porcentaje de los siniestros. Las decisiones erróneas acaparan los datos de accidentabilidad en la circulación, sin olvidar la incidencia de otras circunstancias o condiciones asociadas como el consumo de alcohol, medicamentos o drogas, el sueño y la fatiga, el estrés y la distracción.