Las plazas de 4.600 niños de 0 a 3 años en el aire, según denuncian las Escuelas Infantiles

La Asociación de Escuelas Infantiles Unidas denuncia que la dejadez y el hermetismo de la Junta de Andalucía está atrasando la reserva de plazas de 4.600 niños de 0 a 3 años en la provincia, con la consecuente preocupación que esto está suponiendo para las familias y los Centros de Educación Infantil. Los padres deben realizar la reserva del próximo curso 2017-2018 en el mes de marzo y, a día de hoy, se desconoce qué tipo de financiación se realizará para las plazas de los niños de 0 a 3 años. Este número se eleva a más de 45.000 alumnos en Andalucía y "aún no tenemos información alguna de la consejería de Educación para realizar dichas reservas", asegura el presidente de la Asociación, Gonzalo de Castro Poveda. La asociación de Escuelas Infantiles Unidas pone de manifiesto esta falta total de comunicación de la Junta. "Sin ir más lejos, la consejería no se reúne con los representantes de los Centros de Educación Infantil desde el pasado marzo de 2016, algo que pone en evidencia la falta de dialogo y compromiso con nuestro sector". Al parecer, y sin contar con el sector compuesto por los Centros de Educación Infantil, la Junta pretende aprobar el decreto en próximas fechas, dejando de lado todas las alegaciones que Escuelas Infantiles Unidas y otras patronales aportaron. Un nuevo elemento que, sin duda, avivará la incertidumbre que ya existe respecto al nuevo decreto. Las familias desconocen por el momento qué tipo de financiación habrá para las plazas de 0 a 3 años, factor clave para miles de hogares que dependen de estas ayudas para conciliar con la vida laboral. "Nuestros centros no tienen respuesta para todas esas familias que día tras día nos preguntan. Esa desinformación no ayuda a relajar la situación y nos está empujando a vivir situaciones que se podrían haber evitado".