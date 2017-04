4.000 plazas para que trabajadores de dependencia no pierdan el empleo

Convocan un total de 4.000 plazas para que quienes trabajan en el sector de la dependencia no pierdan el empleo. El sindicato CCOO de Andalucía y UGT de Andalucía han conseguido llegar a un acuerdo en la reunión de la Mesa Técnica del Consejo Andaluz de Formación Profesional para que se convoquen 4.000 plazas en una convocatoria extraordinaria del procedimiento de acreditación de competencias profesionales para que los profesionales del sector de la dependencia no pierdan su puesto de trabajo a 31 de diciembre de 2017. Este nuevo procedimiento será ratificado próximamente en el Consejo Andaluz de Formación Profesional y será convocado por la Administración (exactamente por el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales) el próximo mes de junio, con un total de 3.500 plazas para trabajadores de ayuda a domicilio en la cualificación 'SSC089_2_Atención Socionasanitaria a personas en el domicilio' y 500 plazas para profesionales de instituciones, es decir, gerocultores y monitores en la cualificación 'SSC0320_2 Atención Sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones Sociales'. CCOO y UGT afirman que "los agentes sociales y económicos hemos estado presionando para que no se quedara ningún trabajador ni trabajadora sin puesto de trabajo por no tener el certificado de profesionalidad necesario". Los sindicatos han reconocido el "esfuerzo" de la Administración, no solamente de la Consejería de Educación sino también de la Consejería de Empleo, Economía y Comercio, así como de la Agencia de la Dependencia "por la solución conjunta a nuestras reivindicaciones".