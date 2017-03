Sin poder pagar la zona azul por los fallos de la aplicación móvil

Los teléfonos móviles 'inteligentes' han facilitado la vida de los ciudadanos de forma notable. En la actualidad es posible realizar casi cualquier gestión con un dispositivo que cabe en una mano y está permanentemente conectado a Internet. En Almería, desde otoño de 2014 funciona la aplicación Telpark que permite pagar el estacionamiento en la zona azul sin necesidad de acudir a un parquímetro. De hecho, en febrero el Ayuntamiento de Almería daba a conocer que a través de Dornir, se había puesto en marcha la nueva función de "Terminar" o "Finalizar" el tiempo de aparcamiento, sin consumir todo el importe seleccionado al inicio. Esta nueva opción, que recibe el nombre de ´Start and Stop´, permite pagar exactamente el tiempo que está estacionado el vehículo, de tal manera que cuando el usuario quiere finalizar el estacionamiento, tiene la opción de parar el cronómetro.

Es indudable para muchos que la aplicación es útil, muy útil. El problema surge cuando se producen incidencias en el servicio como la que tuvo lugar el pasado miércoles. Un número indeterminado de usuarios se encontró con problemas para acceder a su cuenta y por lo tanto, efectuar el pago. Aquellos que consultaron a través del servicio de mensajería que tiene la empresa que desarrolla Telpark se encontraron con la siguiente respuesta: "Actualmente estamos teniendo problemas técnicos para realizar el pago, estamos trabajando en ello para que se solucione lo antes posible. En caso de indisponibilidad de la app, te recomendamos realizar el pago por cualquiera de los otros medios de pago disponibles (parquímetros)".

Una recomendación fácil de seguir si el usuario se encontraba cerca del coche o tomando, por ejemplo, un café. Sin embargo, algunos usuarios han censurado que habían abonado una cantidad inicial y que cuando fueron a renovarla y se encontraron con este problema, estaban lejos del automóvil o en mitad de asuntos laborales o de otro tipo que les impedían salir a la calle a echar la "monedita", pues no en vano confiaban poder hacerlo mediante la aplicación.

El temor de éstos era la posibilidad de ser multados por el impago no voluntario del estacionamiento. Sin embargo, no fue hasta este viernes cuando Telpark remitió este mensaje: "Nuestro equipo técnico ya ha solucionado lo ocurrido. Sentimos las molestias que esto haya podido ocasionarte. En el caso de que este medio de pago no esté disponible (bien por causas propias o ajenas al sistema), la ordenanza municipal indica que es responsabilidad del usuario realizar el pago por cualquiera de los otros medios disponibles (parquímetros)".

Una respuesta nada satisfactoria, más si se tiene en cuenta que según trasladó hace algo más de un mes el propio Gobierno local en una nota, actualmente, más de 1.200 almerienses usan diariamente la app Telpark, la "única aplicación del pago por móvil del estacionamiento regulado de la ciudad desde 2014, para efectuar los pagos de la zona ORA". "Su uso es cada vez más extendido ya que un 19 % de los pagos del estacionamiento regulado en la ciudad, se hacen a través del móvil, situando a Almería entre las 5 primeras ciudades españolas en el uso de pago por móvil. El crecimiento del uso de Telpark en Almería ha sido espectacular. Ha aumentado en un año en un 140% de uso (pasando de un 8% de utilización en 2015 a un 19% en 2016)", añadían desde el Ayuntamiento.

Telpark opera en setenta ciudades como Madrid, Valencia, Pamplona, Ávila, Tarragona, etc, en España y Faro, Portimão, Lagos, Oporto etc. en Portugal. En Andalucía está disponible en Almería, Málaga, Fuengirola, Huelva, Lepe, Cádiz, San Fernando y Utrera. Es la App que cuenta con mayor presencia a nivel nacional y está previsto que funcione en más de cien ciudades a finales de 2017. Además, fue premiada por los lectores del diario EXPANSIÓN como la mejor app de movilidad y una de las 5 mejores apps en España en 2015.