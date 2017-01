A la presidenta: "Te llamaré"

El alcalde de Almería se despidió en los jardines del Preventorio de Susana Díaz, ya fuera de micrófonos, con un "te llamaré", que podría resumir la breve conclusión que Ramón Fernández-Pacheco hizo llegar a los periodistas presentes: "Los compromisos están muy bien y confío en que se hagan realidad".

El Ayuntamiento actuará de vigía del grado de cumplimiento, mientras que se aventura una relación algo más fluida entre la presidenta y el alcalde. Esta palabra, la del "diálogo", se la dieron. Al tiempo que el regidor capitalino incidía en que "la gente espera de los políticos realidades y hechos", así como que "se consigue mucho más trabajando, negociando, hablando, pactando que no instalado en la confrontación", Susana Díaz se comprometía a visitar nuevamente Almería para repasar el estado de las actuaciones. Y como presidenta.

Descarta su marcha a Madrid para ocupar la secretaria general del Partido Socialista

Trasladó, en este último sentido, a la opinión pública su "compromiso de seguir avanzando en esta tierra", en alusión a Andalucía, después de que fuera preguntada por un posible salto a Madrid con destino a la secretaría general del PSOE y, por ende, por la perdurabilidad de los compromisos adquiridos ayer en beneficio de Almería. "Lamento frustrarle en su pregunta -reaccionó Díaz-, soy presidenta porque tengo la voluntad mayoritaria de los andaluces y, algo que es muy importante, el compromiso de seguir avanzando en esta tierra", a lo que añadió que los acuerdos adoptados en Almería "son desde el conocimiento, de primera mano, de las demandas de los almerienses".

"Espero contar con la colaboración del alcalde para llevarlas a cabo", dijo la presidenta quien, en otro momento de su intervención, eludió hablar de cuestiones orgánicas del PSOE porque al regidor "le interesan bien poco" y por "respeto a toda la ciudad de Almería".

No obstante, rechazó, al no ser "legalmente posible", a posibilidad de ser presidenta autonómica y senadora, defendiendo la regulación del PSOE sobre la duplicidad de cargos que impide, puso por ejemplo, que "si eres alcalde, puedas ser parlamentario o diputado". No quiso Díaz opinar sobre si otros partidos deberían regular la incompatibilidad de cargos en ese sentido. "Si no quiero hablar del PSOE -atajó- no le voy a decir al resto de partidos qué tienen que hacer en sus congresos. Sería una falta de respeto."