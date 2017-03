Cuando la (presunta) corrupción llega a las cuatro esquinas de la provincia

Aunque en 2009 la Fiscalía de Almería tenía en el punto de mira a una treintena de alcaldes y concejales, tras la operación 'Poniente' no se ha desarrollado ninguna actuación policial o judicial de la envergadura de las de Zurgena o El Ejido. Lo cual no significa que no se hayan celebrado juicios contra éstos. Así, por ejemplo, el alcalde de Somontín, Ramón Rueda, fue inhabilitado en 2013 durante siete años y nueve meses por los delitos de prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos por autorizar el suministro de agua a una vivienda de su suegro. Algo casi anecdótico al lado de asuntos como la 'Costurero'.

El desordenado crecimiento urbano, sobre todo en el Levante de la provincia y la constatación de la existencia de miles de residencias ilegales, llevó a la imputación de los alcaldes y ex alcaldes de Partaloa (Federico Molina), Oria (José Pérez), Albox (Francisco Granero) y Cantoria (Pedro María Llamas) por presuntas irregularidades en la concesión de licencias de ocupación. Algunas imputaciones se resolvieron favorablemente para éstos, otras no tanto.

La última noticia en este sentido, se refiere a Roquetas de Mar, ya que la Fiscalía de Delitos Económicos ha pedido al Juzgado de Instrucción 1 de Roquetas de Mar que divida en 25 piezas la causa incoada por la presunta existencia de un entramado con al menos 103 sociedades constituido en torno al alcalde del municipio, debido al "volumen del presente procedimiento", con el "objeto de facilitar y acelerar la investigación de los hechos".