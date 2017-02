El presunto asesino de Huércal acepta una multa por obstrucción a la justicia

F.s.g.s., el hombre de 33 años detenido como presunto autor del crimen machista que tuvo lugar el pasado 15 de enero en Huércal de Almería, ha aceptado este martes seis meses de multa a razón de cuatro euros diarios por un presunto delito de obstrucción a la justicia después de que no se presentara en dos ocasiones como testigo para otro juicio tras las correspondientes citaciones.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes judiciales, quienes han señalado que el acusado ha reconocido los hechos ante la titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Almería tras llegar a un acuerdo con el Ministerio Público, que solicitaba inicialmente una multa de nueve meses a razón de seis euros diarios conmutables por prisión o libertad vigilada.

El detenido, en prisión preventiva desde el pasado 17 de enero como único sospechoso del crimen machista, ha admitido que fue notificado en dos ocasiones, en enero y mayo de 2014, para que asistiera a un juicio oral en el que él mismo figuraba como perjudicado por un presunto robo en su vivienda habitual.

No obstante, y "sin existir ninguna justificación", el hombre no se presentó ni al juicio por estos hechos que estaba fechado para marzo ni el que, con posterioridad, se fijó en el mes de noviembre del mismo año, lo que obligó a la suspensión de las vistas, pese a que estaba advertido de que, de no presentarse, podría incurrir en un delito de obstrucción a la justicia previsto en el artículo 463 del Código Penal.