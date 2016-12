Los presupuestos del año que viene salen adelante solo con los votos del PP

El final ya se conocía. Solo hacía falta descubrir cómo se iba a desarrollar y no hubo sobresaltos en el guión. Finalmente el equipo de gobierno del Partido Popular aprobó ayer en solitario en sesión plenaria los presupuestos de la institución provincial con la abstención de Ciudadanos y los votos en contra de PSOE e IU.

El presidente de la Diputación, Gabriel Amat, lamentaba no contar con el apoyo de todos los grupos "porque hacemos un flaco favor a la provincia votando en contra. Si no están de acuerdo porque no son sus presupuestos voten con una abstención, porque de ahí a un no hay mucho trecho", espetó mirando a la bancada socialista.

El vicepresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, volvió a incidir en que se trata de un "presupuesto inversor" en el que "más del 25% del presupuesto está destinado a Servicios Sociales y consolida su apuesta por lo social alcanzando 48 millones de euros a fomentar el bienestar de los vecinos. Se ha previsto 25 millones de euros en inversiones reales; así como 9 millones de euros para una de las prioridades del equipo de Gobierno la inversión en materia de agua". También resaltó que la partida de prevención y extinción de incendios "ha sido una de las que mayor subida ha experimentado hasta situarse en los 5,5 millones de euros con la puesta en marcha de los retenes de Canjáyar, Gérgal, Roquetas y Huércal Overa, así como para el aumento de plantilla del Levante, Poniente y Almanzora". Finalmente, también incidió en que el empleo y la economía se van a ver reforzados con unos presupuestos que recogen más de 16 millones al fomento del empleo y más de 9 millones a agricultura, comercio, turismo y PYMES; "así como casi 3 millones de euros en promoción del destino Costa de Almería".

En total son 197,85 millones de euros, cuatro millones y medio de euros más respecto a 2016, que no convencieron a la oposición, sobre todo al PSOE que votó no al entender que las cuentas del PP son "arbitrarias y opacas" y no transparentes, lamentó el portavoz socialista, Juan Antonio Lorenzo.

"Si nos trae un documento en el que no sabemos lo que se va a hacer ni en qué condiciones se pretende hacer no lo vamos a aprobar al tratarse de un documento opaco que, además, discrimina y no sabemos de qué manera, a unos municipios no podemos apoyarlos", ha argumentado Juan Antonio Lorenzo quien ha defendido la enmienda a la totalidad al Presupuesto presentada por los socialistas y que el PP rechazó previamente.

En esa línea, el portavoz popular lamentó que el PSOE se haya limitado a realizar una enmienda en la que la única propuesta es el aumento de las partidas presupuestarias de gastos: "Sólo nos piden que se incrementen las partidas y no dicen de dónde habría que quitar. Si por ustedes fuera el presupuesto estaría descuadrado, no habría ingresos para poder soportar todas sus propuestas".

"Hemos intentado enmendar los presupuestos y le hemos demostrado en ocasiones anteriores que cuando se nos ha ofrecido información detallada de lo que se va a hacer, como ha ocurrido con el Plan de Carreteras, no tenemos ningún problema en votar a favor si nos parece oportuno", le ha respondido el portavoz socialista.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Roberto Baca, que se abstuvo en la votación, argumentó su sentido del voto en lo que concierne a los presupuestos en que "nos hubiera gustado unos presupuestos más participativos, que no fueran tan continuistas, en los que no se incluyeran partidas que ya se presupuestaron para este ejercicio de 2016 y, además, los consideramos poco concretos", en la misma línea que el PSOE.

Por otro lado, el Pleno ha aprobado la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo para adaptar la estructura de la Relación de Puestos de Trabajo y las plazas de la Plantilla de Personal a las necesidades de los servicios que presta Diputación. En este sentido, el Pleno ha aprobado la modificación del organigrama y la aprobación de funciones asignadas a los puestos de trabajo de la Diputación Provincial.