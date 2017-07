"Una de nuestras prioridades es mejorar y reestructurar las urgencias"

Ser cocinero antes que fraile ha dejado sin duda huella en él. Especialista en medicina de familia por vocación, Luis Martínez García ha sido director médico del Complejo Hospitalario Torrecárdenas durante más de un lustro lo que le hace ser buen conocedor de los más y los menos de este complejo sanitario.

-¿Qué es lo que más le preocupa en este momento y se ha planteado modificar?

-Lo primero que tengo que decir es que este hospital está bastante bien organizado. Entonces yo no me atrevería ahora mismo a hacer cambios estructurales importantes. Sin embargo es verdad que hay puntos de mejora en los que hay que incidir, y eso sí lo tenemos encima de la mesa como algo prioritario. Tenemos que incidir bastante en la mejora de la atención urgente. Se hace necesaria una reestructuración del servicio de urgencias. La estructura física actual para la presión asistencial que tenemos no es suficiente, lo cual a veces lleva a que los pacientes tengan que experimentar una demora excesiva. En este sentido quiero que sea una de las prioridades. Estoy barajando con el equipo directivo dividir en dos partes la reestructuración de las urgencias y hacer una primera fase lo antes posible en la cual pudiéramos hacer algunas consultas más que nos puedan mejorar en la eficiencia y los tiempos muertos y por supuesto dar una respuesta mayor. La segunda fase vendrá una vez que se finalice el Materno y que este permita la liberación de las urgencias de toco ginecología y pediatría para que el servicio de urgencias generales pueda crecer por esa parte. Si bien quiero decir que la atención urgente las dividimos en diferentes estadíos dependiendo de la gravedad. Las tipo 1 que no tienen ninguna demora, las Tipo 2, que tampoco tienen una demora importante, y las Tipo 3 que estas sí se pueden salir del tiempo. Lo que sí me preocupa son las urgencias de Tipo 4 y 5 que son las que no tendrían que estar.

-Hay que concienciar a la ciudadanía...

-En este sentido quiero plantear, y si es posible, que la organización nos apoye para tratar de concienciar a la ciudadanía y hacerles ver que los recursos sanitarios los tenemos, y además con una sanidad digna, gratuita y universal en Andalucía, pero con la obligación de conservarlos. Y para eso debemos de hacer un buen uso de los mismos.

-¿Alguna otra prioridad?

-De la misma manera en las consultas externas creo que tenemos que mejorar la accesibilidad del usuario. Y por ahí nos vamos a mover. Hay que hacer una mejora en cuanto a la estructura importante que efectivamente tiene que ir de la mano de un nuevo edificio. Se está trabajando de forma intensa en la elaboración de ese proyecto que ya está bastante avanzado y que creo que pronto podremos presentar. Y también se hacemos necesarias reformas funcionales dentro de lo que son las agendas, y ahí es donde tenemos que dar una vuelta para reestructurar agendas, especialmente en algunas especialidades donde podemos tener más problemas en cuanto a la accesibilidad del usuario.

-Le ha tocado comenzar en una época un tanto difícil como es el verano. ¿Cual es la situación actual en el hospital?

-Puede haber problemas puntuales en un día concreto, pero nosotros ahora mismo no tenemos ninguno en la hospitalización. Yo recibo el censo de camas todas las mañanas y todas las noches y ayer concretamente había más de 30 libres esperando que llegue el enfermo. La asistencia igualmente está garantizada. Si bien tenemos que dar vacaciones durante estos meses, precisamente por la conciliación familiar, y aquí tengo que decir que por falta de recursos hay determinadas especialidades en las que los médicos han fraccionado sus vacaciones. Concretamente en el servicio de urgencias, donde falta personal facultativo. Médicos tenemos los que tenemos y en este momento concreto hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda.

-Desde el SAS hablan de más de 1.400 contrataciones para la provincia durante estos meses estivales.

-Efectivamente se ha hecho un plan muy ambicioso por parte de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para dar respuesta a las vacaciones de verano, con una importante inversión, pero no hay personal suficiente. Y hay que plantearse alguna estrategia para sacar más MIR y lograr una cantera de especialistas. Nosotros estamos esperando un médico de familia para urgencias y no lo tenemos. Yo insto al Ministerio a que oferte más plazas de MIR porque las estamos necesitando y esta es la punta del iceberg ya que en los próximos años las necesidades van a ser mayores con las jubilaciones de un número importante de profesionales. Es algo que nos preocupa porque queremos seguir garantizando la asistencia sanitaria que estamos dando.

-En estos meses además se están realizando mejoras.

-Estamos trabajando en mejorar algunas áreas del hospital. Recientemente hemos tenido que reestructurar el hospital Cruz Roja porque hemos tenido que trasladar allí la unidad de salud mental. Esto ha supuesto una inversión de alrededor de 80.000 euros. Hay plantas de hospitalización que también las tenemos en reserva, que están funcionando durante todo el año y como consecuencia de que hay que dar vacaciones en los meses estivales al personal para descansar y poder conciliar se ponen en reserva y aprovechamos entonces para reformarlas, como estamos haciendo en la 5ª B, donde entre otras mejoras se van a arreglar todos los baños. También se va a remodelar la 3ª A y la 1ª A. Esto va a suponer una inversión de aproximadamente 100.000 euros. También vamos a trabajar en la climatización de la zona de quirófanos, que ya estaba obsoleta y que va a suponer una inversión de unos 140,000 euros.

-¿Cómo van las obras del Materno-Infantil?

-Ahora mismo se está trabajando en la estructura que va a buen ritmo y esperamos que pueda estar terminada cuando finalice este año, y después empezaremos con el revestimiento y a lo largo del 2018 iremos trabajando en la dotación. Si bien ya estamos viendo los requerimientos de los distintos espacios y elaborando el Plan de Necesidades.

-¿Han valorado la creación de más plazas de aparcamiento?

-Hay que dar una solución a este asunto. Contamos con 1.000 plazas pero está claro que no son suficientes y necesitamos aparcamientos. Es una actuación que tenemos que hacer y multiplicar en los dos espacios que tenemos, que son el parking asfaltado y la zona que queda junto a la rampa.

-¿Cómo afronta esta nueva andadura al frente de la dirección-gerencia del Complejo Hospitalario Torrecárdenas?

-Con ilusión. Estoy convencido de que podemos hacer algo útil y sacar adelante proyectos interesantes para el Complejo Hospitalario Torrecárdenas y en definitiva para la población almeriense, y con ese objetivo he decidido que sí acepto esta nueva andadura.

-Imagino que le pilló todo por sorpresa.

-Por supuesto que no lo esperaba. Yo por cuestiones personales dejé la gestión en el año 2013 y volví a la actividad asistencial. Hasta ahora mismo era justo lo contrario lo que me estaba planteando. Vivir un poquito mejor porque estaba intentando quitarme las guardias. Es más, mi última guardia ya la había hecho el día 21 de junio. Una semana después se hizo el cambio de Paqui Antón y fue cuando me hizo la propuesta.

-¿Qué fue lo primero que se le pasó por la cabeza cuando recibió la propuesta?.

-En principio se me calló el mundo encima pero después de hablar largo y tendido con Paqui Antón (anterior gerente), me fui al rincón de pensar, y junto con mi familia y mis más allegados tomé la decisión. Y parece ser que acertada. Conociendo el hospital como lo conozco, las buenas relaciones que tengo aquí, y mi trayectoria tanto profesional como formativa, me han llevado a decidir que sí podía aportar algo en positivo a la sanidad almeriense y aquí estoy.

-Fue director-gerente del Hospital de Baza. ¿Alguna vez se habría imaginado sentado en este sillón?

-Nunca me lo había imaginado. Yo pensaba que mi etapa de gestión ya había terminado, pero las circunstancias han cambiado, y tampoco esperaba yo que fuese la gerente del SAS la que me estaba ofreciendo quedarme en la dirección gerencia. Y a partir de ahí no tengo nada más que satisfacción, agradecimiento y ganas de trabajar. Y lo que tengo claro y quiero que tengan claro los almerienses es que me voy a dejar la piel con el fin de que la sanidad almeriense pueda mejorar.

-¿Qué puede decir de su antecesora?

-Es una persona con una capacidad para trabajar y gestionar increíble, destacaría de Paqui Antón el don que tiene para formar equipos de trabajo, y sobretodo su calidez y su faceta humana. Creo que ha dejado el listón muy alto.