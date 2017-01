La provincia se vuelca con Antonia, la primera víctima del machismo

No obstante, la fallecida, Antonia G.A., natural del municipio almeriense de Canjáyar pero con domicilio en Huércal de Almería, no había denunciado a Francisco S.G., con el que había mantenido una breve relación que finalizó en diciembre. El Instituto Armado ha explicado que sobre las 08:00 horas del domingo, vecinos alertaron de una "fuerte discusión" en la vivienda de la fallecida, ubicada en el número 19 del Paseo del Generalife de Huércal de Almería.

Otros actos en la puerta de la Diputación de Almería, en Canjáyar y en el Mirador de la Rambla de la capital almeriense replicaron esta condena. El presidente provincial, Gabriel Amat, por ejemplo, condenó "enérgicamente" estos "actos de terrorismo doméstico" y ha deseado que "jamás vuelva a suceder y que no se tengan que realizar más actos de rechazo a este tipo de violencia por que haya desaparecido".

"Consternado". Así se encontraba ayer el pueblo de Huércal de Almería tras la muerte de Antonia G.A., Toñi, la mujer de 33 años que presuntamente fue degollada por su expareja. F.S.G.S., de 31 años y vecino de El Ejido, sigue en las dependencias de la Comandancia de Almería a la espera de ser puesto a disposición del juez pero la sociedad almeriense no dudó en lanzarse a la calle para condenar el que, de confirmarse, será el primer caso mortal de violencia de género en Andalucía en lo que va de año.

Una corta relación en Navidades que se cierra con un asesinato

La relación de Antonia G.A., Toñi, y el presunto autor de su muerte, F.S.G.S., no fue larga. De hecho, fue breve, muy breve, aunque tuvo un fatídico resultado para esta canjilona. Según explicó el regidor huercalense, Ismael Torres, el arrestado y la víctima mantuvieron una "relación corta" durante la Navidad, si bien la habían dejado. "Parece ser que el hombre ingresó anoche en el Complejo Hospitalario de Torrecárdenas de Almería y esta mañana se ha escapado, ha ido a casa de la fallecida y la ha degollado",dijo. Torres ha señalado que, según le han contado, el presunto autor del homicidio, "que se encontraba cubierto de sangre de arriba a abajo" cuando fue detenido, insistiendo en que no tenía orden de alejamiento ni había sido denunciado por la víctima. Sin embargo, algunos familiares aseguran que tal relación no existió y que era el arrestado el que tenía algún tipo de fijación con la mujer.