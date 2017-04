La provincia es la sexta del país por desaparecidos

España presenta en la actualidad un total de 4.164 denuncias de desaparecidos activos. Estas son las denuncias presentadas, de las que 214 son de extrema gravedad (riesgo alto confirmado), según los datos aportados hace unas semanas por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, durante la presentación del Informe estadístico sobre la situación de las personas desaparecidas en España y el Centro Nacional de Desaparecidos. En estas estadísticas, la provincia de Almería figura en el sexto puesto del país por denuncias presentadas con 214 activas, es decir, gente que sigue buscándose.

En cuanto a las provincias donde se ubican más denuncias activas, Cádiz lidera el ránking, con 588. A continuación van Barcelona (396), Madrid (293), Granada (268), Málaga (235) y Almería (214). Sin embargo, las provincias que presentan más casos de desaparición de alto riesgo son Barcelona (46), Las Palmas (14), Málaga (13) y Baleares, Madrid y Murcia (12).

En este sentido, las desapariciones almerienses no son especialmente preocupantes -aunque todas lo son- para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, puesto que sólo se han registrado cinco casos de desaparición de alto riesgo, siendo el resto de riesgo limitado. Lo que sí parece llamativo es que 181 denuncias realizadas en la provincia almeriense están relacionadas con menores, si bien sólo una de ellas se considera de alto riesgo. Según la estadística oficial, en Almería se registraron en 2010 5 delitos o faltas relacionados con la sustracción de menores, 7 en 2011, 9 en 2012, 2 en 2013, 11 en 2014, 8 en 2015 y 12 en 2016.

En lo que se refiere al ámbito nacional, distribuidas por sexos, las denuncias activas corresponden en un 74,37% a hombres, un 22,43% a mujeres y un 3,19% carecen de determinación del género. Respecto a la nacionalidad, el 75,23% de las denuncias por desapariciones se refiere a nacionales y el 24,77% a extranjeros. Mientras que, por edades, el sector de 36 a 50 años, con un 28,97%, es el que registra un mayor número de casos, seguido del de mayores de 65 años, con un 27,10% de los casos.

De las 4.164 denuncias activas, 3.905 se refieren a situación de riesgo limitado (93,78%) y 259 de alto riesgo (6,21%). De estas últimas, sólo el 5,13% cuenta un alto riesgo confirmado por parte de las unidades específicas de la Policía judicial, según los datos aportados por el Ministerio del Interior.

"En Almería las desapariciones son más voluntarias que forzosas. La mayoría lo son, de las segundas hay muy pocas", asegura Juárez, quien afirma que algunos de los indicios que pueden apuntar a que una persona "se va de su casa sin llevarse su documentación, su teléfono, iba a a su trabajo y no ha llegado, su coche aparece solo... Eso te indica que algo ha pasado, especialmente si no tenía ningún problema económico, familiar, laboral o escolar. No tenía motivos para irse voluntariamente, por lo que se considera de alto riesgo", apuntó hace unos meses el inspector de la Policía Nacional Alfonso Juárez

Y es que los cuerpos y fuerzas de seguridad distinguen entre los desaparecidos de alto riesgo y los que no lo son. Todos son investigados y no se dejan olvidados, pero los que tienen un componente de riesgo exigen un plus a los agentes responsables de dar con el paradero de estas personas. Es lo que pasa por ejemplo con los casos en los que la violencia de género o la ruptura de una pareja aparece sobre la mesa.

"Cuando una persona tiene esta problemática, hay que ponerse las pilas aún más si cabe. Son unas circunstancias que determinas cuando hablas con su familia y entorno más cercano. Hay que tener en cuenta que no conocemos a esas personas, las conocemos a través de las informaciones que nos dan", añade el inspector.

En los casos de secuestros, la colaboración de las familias, amigos, compañeros de trabajo, etc., es también vital. Motivadas principalmente por motivos económicos, estas desapariciones conllevan un duro trabajo para reconstruir los pasos dados por el raptado durante las últimas horas antes de que se perdiese su pista para saber con quién se ha relacionado, por dónde ha podido pasar... en un enfrentamiento contra el reloj con aquel que lo secuestrado para poder proceder con el rescate, gestionado en la capital almeriense por el grupo que dirige Juárez, aunque pueda participar si así lo requiere la situación la Unidad Central.

Claro que esa reconstrucción tiene que realizarse siempre. Sea cual sea el caso. También en los de violencia de género que, afortunadamente "no se dan con tanta frecuencia". El inspector dice que cuando llega una denuncia de este tipo "tienes que ponerte en lo peor, aunque no haya denuncia ni antecedentes. Luego a lo mejor esa persona se ha ido voluntariamente por miedo, pero no puedes descartar nada hasta que aparece".