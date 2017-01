"No hay ni un solo proyecto municipal que esté parado por falta de acuerdo"

Presidir un gobierno en minoría siendo, además, el alcalde de capital del país más joven es un doble reto que Ramón Fernández-Pacheco, licenciado en Derecho y padre de dos hijos, está sobrellevando a las mil maravillas al menos durante el primer año de mandato. El nuevo tiempo que lidera para la ciudad está basado en el consenso como no podía ser de otra manera. Y el vicesecretario de Organización del PP es un firme convencido del diálogo, siempre lo ha sido, con el añadido de que no le temblará el pulso cuando haya que clamar contra las injusticias que sufre la provincia. El delfín de Luis Rogelio que se declara Gabrielista luchará en Sevilla y Madrid por conseguir las inversiones que nunca llegan.

- ¿Fue productivo su encuentro con la presidenta de la Junta?

- Al final lo importante son los hechos que se concretaron y se hicieron públicos, más allá de las sensaciones que te pueda dejar, y sobre realidades te puedo decir poca cosa. Creo que no sería ni responsable lanzar las campanas al vuelo porque hayan empezado las obras del materno infantil como allí se dijo, cuando es una obra que tenía que estar hace seis años. Y yo me alegro el que más porque es bueno para Almería y más el día que abra las puertas y nazca el primer almeriense en ese hospital, pero es que ya era hora. Y con respecto al proyecto Puerto-Ciudad tuvieron la oportunidad de firmarlo cuando lo hicimos el resto y ahora han decidido que se van a sumar cuanto antes sin que haya cambiado nada. Que cada cual saque sus conclusiones. También habló de que iban a desbloquear el PGOU. ¿Antes no existía ese compromiso?. Bienvenido sea, pero el Plan empezó a tramitarse hace una década. Van a encargar un proyecto para hacer el Conservatorio de Danza a final de año y resulta que le hemos cedido dos solares distintos sin que nos hicieran caso aún siendo la única ciudad andaluza sin edificio para alojarlo. Bienvenido sea también. Ahora hay que esperar que todas esas promesas se concreten y hacer seguimiento y balance con el transcurso del tiempo. Y quiero decir que ideas nuevas para Almería, propuestas o ofrecimiento de algún proyecto ilusionante para la ciudad no nos trajo ninguno.

- Nada más salir del Preventorio la acusaron de echar balones fuera.

- ¿Tiene la Junta de Andalucía motivos por los que disculparse ante la sociedad almeriense a lo largo de estos años? Pues claro que sí, muchos. Pero nadie los ha escuchado entonar el mea culpa. Y por ahí va lo de echar balones fuera. Ayer la presidenta nos dijo que todo va fantástico y que lo que no ha funcionado es por culpa de Rajoy. Y te pongo un ejemplo: ahora nos dice que el Cable Inglés pertenece al Puerto y es el Gobierno el que debe invertir cuando todos hemos visto el cartel debajo del cargadero con el logo de la Junta anunciado la obra que nunca llega.

- ¿Algún reproche por los catorce meses de espera para la cita?

- No. Ayer (jueves) tenía claro que no iba a empezar una reunión preguntándole por qué no ha venido antes. La reflexión que deberíamos hacer todos es que la reunión de un alcalde de capital con la presidenta de su comunidad nunca debería ser noticia. La reunión en sí no. Los resultados de ese encuentro es lo que debe ser noticioso y han conseguido que el hecho de que nos reunamos sea un hito cuando debería ser lo normal.

- No sé si con Susana Díaz se dio el mismo clima de entendimiento y diálogo que mantienen con Gracia Fernández y los delegados de la Junta de un tiempo a esta parte...

- Es diferente porque yo con Susana era la primera vez que hablaba y con Gracia lo hago todas las semanas. Y así entiendo la política. Soy un alcalde convencido de que se consigue mucho más hablando y trabajando en positivo que instalándose en una confrontación que no te lleva a ningún sitio. Hay veces que tienes que plantarte y decir hasta aquí hemos llegado, pero esa no puede ser la tónica general. La gestión municipal requiere de un diálogo con el resto de administraciones. En los últimos tiempos con la Junta gracias a que hemos sido capaces de dar un paso hacia adelante y ver más allá de nuestras narices se están desbloqueando muchos temas que llevaban mucho tiempo paralizado y los ciudadanos lo agradecen porque esperan realidades tangibles y no declaraciones en periódicos y 'tuits'.

- Ya ha superado su primer año como alcalde de Almería, ¿qué ha supuesto el relevo para la ciudad?

- Cuando asumí esta responsabilidad lógicamente el objetivo era impulsar un proyecto a largo plazo y no pensando en la valoración del primer año. De hecho paralicé obras en el centro que ya estarían acabadas, para que no coincidieran con la Navidad y perjudicar a los comerciantes, en lugar de buscar resultados visibles de inmediato. Hemos cambiado muchas cosas en la gestión municipal, pero partiendo de la base de que no reniego de lo anterior porque yo formaba parte como primer teniente de alcalde del equipo de Luis Rogelio. Suprimimos tres tenencias de Alcaldía porque siete eran excesivas, también hemos eliminado la empresa Emisa y estamos en proceso de hacerlo con el Urban con el objetivo de adelgazar la administración. Hemos puesto en marcha la Unidad de Contratación como un gran avance a nivel administrativo y bajado las tasas de las instalaciones deportivas y se ha aprobado en pleno la reducción del IBI. Hemos presupuestado ya empezar a hacer de Almería una ciudad con visión estratégica. También se ha impulsado un plan de mejora y mantenimiento de todo el término municipal. Y estamos sentando las bases de un proyecto de modernización del Ayuntamiento, de apuesta por las nuevas tecnologías y mayor participación ciudadana, potenciando el Consejo Social de la Ciudad y los presupuestos participativos que nos han permitido cumplir mi objetivo de presentar unas cuentas más cercanas a las necesidades reales de la gente.

- Entiende el portavoz de C's que su principal problema es la mala herencia que le deja Luis Rogelio...

- Esa mala herencia de Luis Rogelio no la veo yo y no la ven tampoco los más de 30.000 almerienses que votaron la lista del PP en 2015. No sé cuantos votaron a Ciudadanos, pero el que cuestionan fue el segundo alcalde de capital de provincia más votado de toda España. Evidentemente que hay problemas de gestión que vienen del anterior alcalde, pero es que también se los encontró Luis Rogelio en 2003 de los que había antes y el que me suceda también tendrá problemas derivados de mi gestión porque pasa en todas las administraciones y empresas en las que uno asume una responsabilidad. Pero nadie puede poner en entredicho que la Almería que se encontró Luis Rogelio y la que me ha entregado a mí es sustancialmente mejor y esa es la clave de lo que significa ser un buen alcalde.

- Pero si es cierto que lidera a un equipo que no ha elegido.

- Yo no he elegido el equipo, lo hizo Luis Rogelio Rodríguez porque le correspondía como candidato. Pero es que yo era parte de ese equipo, han sido mis compañeros desde que llegué al Ayuntamiento y somos un grupo muy cohesionado, que nos conocemos muy bien y llevamos mucho tiempo trabajando juntos. A este equipo lo considero mío al 100% y estoy muy satisfecho y orgulloso con el trabajo que estamos haciendo en Almería.

- Pues para el portavoz del PSOE no ha habido equipo más parado...

- Pérez Navas tan optimista como siempre. No espero que diga otra cosa, lo raro sería que dijera lo contrario, pero él sabe que no es así. La ciudad es muy dinámica y este equipo de gobierno tiene ganas de hacer grandes cosas. Lo fácil sería no meternos en proyectos como el Puerto-Ciudad porque además no te lo pide ningún ciudadano. Ni me han pedido que nos pongamos a peatonalizar calles del centro como vamos a hacer ahora entendiendo que es lo mejor para Almería. No somos un equipo parado ni mucho menos. Nos hemos metido a redactar una ordenanza de transparencia que nos va a hacer cambiar el modus operandi del Ayuntamiento de la noche al día para acercarla a los ciudadanos. Y tampoco tendría por qué eliminar las dos empresas públicas como hemos decidido pensando en los intereses de Almería.

-¿Qué papel están jugando los concejales de la oposición?

- Al contrario que ellos no voy a ser crítico y creo que los almerienses pueden sentirse tranquilos con los políticos que tienen en el Ayuntamiento, a las 27 personas que nos sentamos en el salón de plenos. Porque en Almería no hay ni un sólo proyecto municipal que esté parado porque los políticos no somos capaces de ponernos de acuerdo. Y eso no es mérito del alcalde, sino de todos los grupos. Tenemos nuestros más y nuestros menos, pero al final todo sale, se aprueba y la ciudad sigue funcionando. Y en pleno nos pegamos una hora discutiendo y luego resulta que aprobamos el punto por unanimidad. Por eso no voy a hablar mal de ningún grupo de la oposición porque hay 27 concejales responsables que son capaces de ver lo que es bueno para la ciudad con independencia de quién lo proponga.

- El resto de partidos cuestiona la falta de ejecución de mociones.

- Lo primero de deben tener claro los concejales de la oposición es que la moción no deja de ser una declaración de intenciones. Nosotros podemos aprobar mañana en pleno una moción para comprar la Alcazaba, pero eso no implica que luego haya que hacerlo porque te encuentras con la imposibilidad técnica o jurídica. Hemos aprobado mociones sobre el Tratado Atlántico Norte o sobre Cuba sin tener competencias. Intento ser coherente y el PP vota las mociones en función de si son buenas para Almería. Pero luego la ejecución entraña una serie de complicaciones y no siempre se puede. No estamos cometiendo ningún tipo de infracción administrativa por no ejecutar una moción, lo que no se puede pretender es gobernar a base de mociones. Desde el salón de plenos no nos pueden obligar a hacer o deshacer porque para gobernar hay que ganar las elecciones.

- Hace un año repetías que serías un alcalde reivindicativo contra las injusticias. ¿Lo estás siendo?

- Creo que sí, de hecho fui el único político del PP que sostuvo la pancarta en la manifestación de la Mesa del Ferrocarril y no era ni alcalde. Y en la última concentración en el Parque de la Estación no sólamente asistí, sino que el Ayuntamiento pagó el sonido, el atril y los medios necesarios para que se pudiera celebrar. Y lo volvería a hacer una y mil veces porque soy alcalde de 200.000 almerienses, los represento a todos y no puedo comulgar con los que van en contra de sus intereses y con lo que creo que no es justo venga del partido que venga. Igual que he sido crítico con el retraso del materno-infantil, no puedo estar a favor de que Almería tenga los trenes que tiene porque no nos los merecemos, nos quitan competitividad y no están a la altura. Y lo he dicho en público y en privado, en reuniones de partido y cada vez que voy a Madrid.

- Decía que lo de la Estación era "intolerable" y poco ha cambiado.

- En breve me voy a entrevistar con el presidente de ADIF y es un tema que pienso tratar como urgente. Porque la estación del ferrocarril de Almería es una maravilla arquitectónica y aunque la gestione ADIF es de los almerienses y no puede estar como está. Es el edificio más bonito que tenemos, con un gran simbolismo para la ciudad y en sitio estratégico, y el estado en el que se encuentra es intolerable. Y sé que hay unas obras que están adjudicadas y rondan los 250.000 euros para la fachada, pero vamos a pedir que empiecen ya porque es nuestro compromiso.

- Comienzan el año con acuerdo para aprobar los presupuestos. ¿Qué más esperan de este 2017?

- Espero que sea el año en el que aprobemos el PGOU y del Primer Plan Estratégico. Va a ser un gran año para la ciudad. Y a lo que haces referencia es fundamental. El presupuesto es el instrumento básico para que el Ayuntamiento funcione y lo vamos a aprobar el lunes (mañana). Es un presupuesto que apuesta por la mejora del mantenimiento con una partida de tres millones de euros con la que se dobla el gasto. Pero además será inversor, con partidas para todos los barrios: un nuevo edificio municipal en La Cañada acercará los servicios municipales a los vecinos, los accesos de El Alquián, restauración del edificio de protección civil en el barrio de Los Molinos, la peatonalización del casco histórico, obras en Oliveros y Artés de Arcos, un millón y medio para el entorno de la Alcazaba, actuaciones en Nueva Andalucía... y también subimos las partidas de asuntos sociales porque todavía hay muchas familias que lo están pasando mal y necesitan nuestro apoyo. Y lo hacemos bajando los impuestos porque tenemos un Ayuntamiento saneado, con músculo económico y queremos que se note en sus bolsillos.

- Dígame asignaturas pendientes.

- Almería tiene muchas asignaturas pendientes y te lo digo siendo el más autocrítico del mundo. A mí me gustaría que Almería estuviera más limpia de lo que está y estamos haciendo lo imposible por conseguirlo. Hemos aprobado una ordenanza nueva de limpieza y puesto en marcha campañas de sensibilización. Y me preocupa no sólo el enorme e innecesario gasto que supone reparar los daños de los actos vandálicos, sino también la pérdida de valores que conlleva. - ¿Almería no avanzó más por la mediocridad de sus políticos?

- A mí no me gusta pintar un escenario victimista sobre lo que ha sido la historia de Almería. Ha sido objetivamente una de las ciudades con mayor desarrollo de nuestro entorno. Pero eso no quiere decir que dejemos de ser ambiciosos. La ciudad no se merece no tener el materno-infantil o las conexiones ferroviarias actuales. Y los políticos de cada época probablemente tengan en su hoja de servicio muchos logros que nos han traído a donde estamos. Pero no voy a revisar el pasado, mi labor es gestionar el presente y mirar al futuro.

- ¿Cuándo habrá renovación en la dirección del PP de Almería?

- El PP de Almería es el partido con mejor hoja de servicio de toda Andalucía. Si alguien no tiene la urgencia de cambiar ese es el PP de Almería porque los resultados nos avalan. Tenemos a un presidente provincial que lo ha hecho lo suficientemente bien como para tener el privilegio de ser él quien lo decida y yo estaré ahí a lo que diga el presidente.