El proyecto para utilizar la EDAR de Almería "hace aguas" por sus fallos

E 3 de marzo de 2017, la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, dictó una resolución por la que denegaba la autorización provisional solicitada con fecha 21 de septiembre de 2015 y reiterada el 7 de febrero de 2017 por la Comunidad General de Usuarios de las Aguas Depuradas de la EDAR de Almería (CGUAL), a la que además prohibió el uso de las aguas de dicha EDAR hasta que la misma obtuviese la correspondiente concesión de agua que ampare el uso de la misma.

Hasta ahora no se conocía el motivo pero todo queda claro al consultar dicha resolución, en la que se recoge el informe emitido el 22 de febrero de este año por el Servicio de Dominio Público Hidráulico y Calidad de las Aguas de la Delegación Territorial de Medio Ambiente de Almería, que torpedea el proyecto presentado por la CGUAL debido a las deficiencias que presentaba en asuntos tan importantes como el" lugar de uso del agua regenerada especificando las características de las infraestructuras previstas desde la salida del sistema de reutilización de las aguas hasta los lugares de uso" o las "características de calidad de agua regenerada correspondiente al uso previsto".

Dicho informe añade que la analítica proporcionada "no fue realizada por una entidad colaboradora ni por un laboratorio acreditado como laboratorio de ensayo, además, se aportó la caracterización del agua regenerada en base a los parámetros: Relación absorción de sodio (RAS), boro, arsénico, berilio, cadmio, cobalto, cromo, cobre, manganeso, molibdeno, niquel, selenio, vanadio". Apostilla que el proyecto de reutilización aportado "no contemplaba los sistemas de bombeo desde el depósito de Costa Cabana, no justificándose la gestión del agua de limpieza de los filtros y el sistema de dosificación de hipoclorito-sódico" y que se "considera insuficiente la justificación aportada de los elementos de control y señalización del sistema de reutilización".

Más importante aún, asegura dicho informe que "no se ha aportado un protocolo que incluya las medidas de gestión del riesgo en caso de que la calidad del agua regenerada no sea conforme con los criterios establecidos en el Real Decreto 1620/2007 de 7 de diciembre" y que "estas deficiencias no fueron subsanadas en su totalidad tras el requerimiento efectuado por la administración", todo ello sin contar que el proyecto de la CGUAL "fue aportado sin precintar", lo que llevó a la Junta a informar desforablemente y denegar la autorización realizada por esta entidad.