2017 como punta de lanza de la OTAN y misiones en Mali e Irak

La Residencia de Oficiales de la base Álvarez de Sotomayor fue el escenario escogido por el general jefe de la Brigada de la Legión Rey Alfonso XIII, Juan Jesús Martín Cabrero, para hacer un balance de lo que ha supuesto 2016 para esta unidad de elite, legendaria y expedicionaria, y para definir los importantes retos del ejercicio en curso. Un encuentro con medios de comunicación con vocación de continuidad, que se celebrará con motivo de la efeméride del patrón de los periodistas cada año, con el objetivo de seguir abriendo a los ciudadanos todo lo que se cuece en el seno de la Legión. De hecho, Martín Cabrero parafraseó ayer al general Jaime Domínguez Buj, Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra: "Es muy importante que la sociedad conozca lo que somos y lo que hacemos y, sobre todo, por qué lo hacemos y para eso os necesitamos". Declaración de intenciones que en los últimos años se ha traducido en un sinfín de jornadas de puertas abiertas para los almerienses, seminarios de formación universitarias y en la plena integración de la base en la comarca. "Soy un alcalde más del Bajo Andarax", ironizó Juan Jesús Martín Cabrero al tiempo que recordaba la colaboración con los municipios de la zona en talleres de empleo del Gobierno y posiblemente en otros nuevos de la Junta de Andalucía a través del Ayuntamiento de Viator. No sólo eso, los lazos de la Legión con la sociedad que la respalda implican macrocolectas de sangre y otros actividades solidarias, cesión de sus instalaciones para todo tipo de eventos deportivos y culturales y una colaboración directa allí donde los reclaman, siendo uno de los ejemplos más recientes su participación como soporte de la Media Maratón de Almería. De hecho, no sin presionar por fin se ha logrado la firma con carácter inminente de un convenio para la colaboración en la organización de seminarios de Universidad de Almería y Ministerio de Defensa. El general de la Legión recordó que este año habrá una jura de bandera multitudinaria fuera de las instalaciones militares en el municipio de Huércal-Overa con motivo de la conmemoración del 350 aniversario de la Exención del Villazgo. Un año repleto de actividades, en el que celebran el 98 aniversario de la Legión, con el que seguir ganándose el respeto y cariño de los almerienses para que "no nos vean raros a los que vamos vestidos de caqui", matizó el general.

Más allá de su integración en la sociedad almeriense, el general aprovechó la cita para explicar que los legionarios son este año punta de lanza de la Fuerza de Muy Alta Disponibilidad de la OTAN (VJTF 2017), una brigada multinacional que lidera Reino Unido con la presencia de más de 800 efectivos de la VIII Bandera Colón Tercio Don Juan de Austria 3º de la Legión, una compañía de la Bandera de Zapadores y una batería del Grupo de Artillería. Durante 2016, aprovechando que España ha estado al frente del contingente internacional (base en el Cuartel General de Bétera) se ha realizado un gran esfuerzo en la preparación de unidades con importantes ejercicios de la Legión en Zaragoza y Alemania. También se han completado con éxito misiones en Mali, Líbano y Senegal, además de seguir con la formación conjunta con marines sin salir del campo de maniobras pero también en ejercicios como el African Lions con unidades de una decena de países. A lo largo de 2017 se afrontan grandes retos para la Legión, según precisó ayer el general jefe Martín Cabrero, al estar programados para finales de año misiones internacionales en Mali e Irak. Dos escenarios de lucha contra el yihadismo que ya conocen los legionarios y en los que volverán a dejar constancia de su experiencia y preparación para estos despliegues en los que han realizado el adiestramiento de los ejércitos locales.

En cuanto a las instalaciones, la prioridad hoy pasa por certificar y validar el nuevo recinto para el combate subterráneo de 9.000 metros cuadrados y 800 lineales en el polígono urbano que será la primera edificación de nuestro país y pionera en Europa. En este sentido, la Legión es referente de la guerra de subsuelo y seguirá con el adiestramiento del resto de ejércitos en una disciplina cada vez más necesaria para afrontar las amenazas del terrorismo.