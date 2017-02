Sin rastro: Tras los perdidos

¿qué hace que una persona desaparezca? Los motivos, como es lógico, son muchos. No hay un caso igual a otro aunque sí rasgos comunes. No hay un único cuerpo dedicado a buscar a estas personas pero en la ciudad de Almería esa tarea le corresponde a la Policía Nacional. El inspector Alfonso Juárez, jefe del Grupo de Homicidios y Desaparecidos de la Comisaría Provincial, explica a Diario de Almería que su unidad trabaja con adultos cuyo rastro se ha perdido. Hasta hace no mucho, también investigaban los casos de menores pero ahora se responsabiliza de ellos la Unidad de Familia y Mujer (UFAM).

"En Almería las desapariciones son más voluntarias que forzosas. La mayoría lo son, de las segundas hay muy pocas", asegura Juárez, quien afirma que algunos de los indicios que pueden apuntar a que una persona "se va de su casa sin llevarse su documentación, su teléfono, iba a a su trabajo y no ha llegado, su coche aparece solo... Eso te indica que algo ha pasado, especialmente si no tenía ningún problema económico, familiar, laboral o escolar. No tenía motivos para irse voluntariamente, por lo que se considera de alto riesgo".

En la capital apenas se denuncian casos de desaparición durante los últimos meses

Y es que los cuerpos y fuerzas de seguridad distinguen entre los desaparecidos de alto riesgo y los que no lo son. Todos son investigados y no se dejan olvidados, pero los que tienen un componente de riesgo exigen un plus a los agentes responsables de dar con el paradero de estas personas. Es lo que pasa por ejemplo con los casos en los que la violencia de género o la ruptura de una pareja aparece sobre la mesa.

"Cuando una persona tiene esta problemática, hay que ponerse las pilas aún más si cabe. Son unas circunstancias que determinas cuando hablas con su familia y entorno más cercano. Hay que tener en cuenta que no conocemos a esas personas, las conocemos a través de las informaciones que nos dan", añade el inspector.

En los casos de secuestros, la colaboración de las familias, amigos, compañeros de trabajo, etc., es también vital. Motivadas principalmente por motivos económicos, estas desapariciones conllevan un duro trabajo para reconstruir los pasos dados por el raptado durante las últimas horas antes de que se perdiese su pista para saber con quién se ha relacionado, por dónde ha podido pasar... en un enfrentamiento contra el reloj con aquel que lo secuestrado para poder proceder con el rescate, gestionado en la capital almeriense por el grupo que dirige Juárez, aunque pueda participar si así lo requiere la situación la Unidad Central.

Claro que esa reconstrucción tiene que realizarse siempre. Sea cual sea el caso. También en los de violencia de género que, afortunadamente "no se dan con tanta frecuencia". El inspector dice que cuando llega una denuncia de este tipo "tienes que ponerte en lo peor, aunque no haya denuncia ni antecedentes. Luego a lo mejor esa persona se ha ido voluntariamente por miedo, pero no puedes descartar nada hasta que aparece".

También se consideran de alto riesgo y forzosos los que tienen como protagonistas a personas de avanzada edad con Alzheimer u otras enfermedades. "Se dan bastantes casos. Son personas mayores que salen de sus casas y no saben volver. En estas ocasiones comunicamos los datos de la persona a todos los coches patrulla que puedan estar por la zona, a la Policía Local, etc., para que intenten aportarnos pistas sobre su paradero".

Claro que no todas las denuncias tienen ese carácter. "También hay personas que desaparecen cada dos por tres y al día siguiente sus familias vienen a quitar la denuncia", dice Juárez, a la vez que señala que -de alto riesgo o no-, no son tantas las denuncias. En enero, por ejemplo, hubo diez, 8 de menores y 2 de mayores, mientras que fueron retiradas 13, 2 de adultos y 11 de menores.

Aún así, nada se toma a la ligera. "Cuando se produce una desaparición, la familia lo pasa peor que en un duelo, porque la muerte se puede aceptar pasado un tiempo pero cuando no sabes si una persona está viva o muerta, sus allegados lo pasan muy mal y hay que volcarse con ellos". Por ello, no es extraño que cualquier niño o adolescente desaparecido sea considerado de alto riesgo, a excepción de los que pasan por los centros de menores o acogida, "ya que suelen irse con frecuencia".

Sea como sea, una investigación de este tipo nunca se interrumpe y siempre que surja una nueva pista se reactiva. Juárez relata como ejemplo el caso de una mujer de la que no se sabía nada desde hacía unos 20 años. Recientemente el grupo revisó casos antiguos y las nuevas pistas los llevaron hasta Madrid. La mujer había muerto al poco de que su familia acudiese a la Policía pero hasta ahora no había sido posible dar con ella.

Eso sí, recuerda que también hay hombres y mujeres que deciden partir de sus hogares por elección propia. "Si un adulto es localizado, por ejemplo en Alicante, está bien y te dice que no quiere que su familia sepa dónde está, no puedes hacer nada, es libre de circular por donde quiera. Lo que sí hacemos es contactar con sus familiares y decirles lo que ocurre, dándolo de baja además en la Base de Datos de Personas Desaparecidas y Restos Humanos sin Identificar.