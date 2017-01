Los otros refugiados, dos venezolanos con asilo en Almería por su condición sexual

Mucho se ha hablado en los últimos meses de los refugiados que han llegado a España desde Siria debido a la situación que vive este país y las imágenes que llegan desde los campamentos ubicados, entre otros, en Grecia. Sin embargo, no son los únicos que han recibido asilo en el país, como demuestra el caso de R.S. y D.B., una pareja de homosexuales venezolanos que desde hace un mes y medio residen en una de las casas para refugiados de Cepaim en la capital almeriense.

"Hemos sido víctimas de maltrato, abuso y persecución por nuestra condición sexual", afirma D.B., quien lamenta que, aunque en Venezuela se dice que se acepta la homosexualidad, "la realidad es que te ves discriminado, vetado. Se burlan de ti y si las autoridades se enteran también aprovechan el poder que tiene para abusar de ti física y sexualmente, de cualquier forma".

Ambos, por separado, decidieron dejar Venezuela porque "era imposible vivir allí y ser feliz. Te dicen que eres un enfermo que no es parte de la sociedad y te provocan traumas desde niño". D.B. fue el primero de ellos en viajar hasta Irlanda, donde estuvo tres años realizando un curso de inglés. Estudió en su país informática y desempeñó trabajos en el campo de las tecnologías de la información pero un día dijo basta y voló hasta la Isla Esmeralda.

Allí, cuando estaba a punto de concluir su visado de estudiante, conoció a R.S., que también había viajado a Irlanda con la misma excusa. Este último no pudo concluir la universidad y ha trabajado durante gran parte de su trayectoria profesional en el sector de la hostelería y el turismo. Se encontraron en 2014 y entonces dio comienzo a una incipiente relación que estuvo a punto de verse cortada porque D.B. tenía planeado irse a Nueva York, ciudad a la que finalmente acabaría trasladándose. D.B. inició en la ciudad estadounidense los trámites para solicitar asilo pero R.S. no consiguió el visado. Así pasaron casi dos años y tras valorar todas las alternativas, un amigo les habló de la posibilidad de solicitarlo en España y ambos se decidieron. El 3 de octubre de 2016 se reencontraron en Madrid y acudieron a la Policía para explicar su situación. "Nos dijeron que podíamos estar tranquilos, que tendríamos que esperar seis meses para obtener un permiso de trabjo pero que fuésemos a solicitar información sobre los programas de ayuda al refugiado, porque nos ayudaría a mantenernos hasta que acabase el proceso, que serviría para capacitarnos y cubrir nuestros gastos básicos". Así, fueron puestos en contacto con Cepaim y a inicios de diciembre del año pasado llegaron a Almería para alojarse en una casa en la que conviven con refugiados ucranianos. Ahora reciben ayuda psicológica para superar sus traumas y en breve comenzarán a participar en cursos con la expectativa de trabajar cuanto antes "y no ser una carga". Apenas han podido visitar la capital almeriense pero R.S. recuerda cómo el 26 de diciembre se dio un baño en El Zapillo en un "agua que estaba muy fría". Lamentan que la gente no conozca la realidad que ellos vivieron en Venezuela, un país que "sufre una guerra civil oculta en una apariencia de democracia, con gente matándose en las calles porque no hay comida o medicamentos", si bien miran al futuro con esperanza, agradecidos por las oportunidades que esperan encontrar en su país de acogida.