La residencia en la encrucijada

El uno por el otro y la casa sin barrer. Parece que la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, y el Área de Bienestar Social, Igualdad y Familia de la Diputación Provincial de Almería no llegan a ningún entendimiento en las actuaciones a acometer en la Residencia Asistida de Diputación. Tal y como ha detallado el diputado provincial, Ángel Escobar, desde la institución "hemos pedido a la Junta de Andalucía un protocolo de actuación en la Residencia para acometer unas obras en la Unidad de Poniente porque existe un acta de la semana pasada en la que especifica que existe riesgo para la salud". El diputado de Bienestar Social ha relatado que, debido a la antigüedad de la Unidad de Poniente de la Residencia Asistida necesita adaptar los aseos y arreglar un problema existente con el agua caliente sanitaria. En este área del centro, las tuberías "van por las paredes y el suelo", lo que hace necesario el realojo de los 47 usuarios alojados en esta zona. La actuación requeriría picar suelos y paredes, por lo que Ángel Escobar ha afirmado que "no voy a hacer obras con personas de 90 años encamadas. No lo voy a permitir", por lo que ha solicitado a la Junta de Andalucía "que nos digan cómo hacer las obras, que protocolo debemos seguir". El diputado ha querido tranquilizar a los familiares asegurándoles que esto no va a suponer una pérdida de plazas ni el cierre definitivo de la Unidad de Poniente, y que "tan sólo es necesario que no haya más ingresos para poder adaptar las otras cuatro unidades a los residentes que hay. Si no hay más ingresos no hay que realojarlos, aunque siempre es posible el traslado a otras residencias concertadas".

Por su parte, el delegado de Igualdad, José María Martín, ha insistido en que "es falso que la Junta haya obligado a la Diputación ha hacer ningún tipo de obra", y ha insistido en que "la única intención de la Diputación con todo esto es desmantelar la residencia". El Grupo Socialista de la Diputación Provincial ha manifestado su apoyo a la Administración autonómica y ha vuelto a exigir al equipo de Gobierno del PP que acometa con urgencia las obras necesarias en la residencia asistida de ancianos que gestiona la institución supramunicipal ante las deficiencias que presenta la Unidad de Poniente y que lo haga "sin más dilación" y "sin necesidad de reubicar a los 47 residentes afectados". Esa ha sido siempre la reivindicación del PSOE como ha recordado su portavoz, Juan Antonio Lorenzo, que ha hecho público el apoyo de su grupo a las demandas de los familiares y profesionales de la residencia, quienes han trasladado a los socialistas "su preocupación" sobre la manera en la que el Partido Popular está gestionando esta cuestión.

El PSOE pide a Amat que haga público el proyecto de las obras y los plazos previstos

"Nosotros venimos denunciando desde hace tiempo que la residencia necesita obras urgentes de mejora y las medidas se deberían haber tomado en marzo del pasado año cuando se sabía que existía ya un problema" y se pregunta "cómo ha sido posible que se haya llegado a esta situación" en la que los familiares están "alarmados" y la Diputación "mirando hacia otro lado desde hace cerca de un año y echando balones fuera ante una situación de la que la institución provincial es la única responsable como titular del inmueble y responsable del servicio".

Desde marzo el PP "no ha movido un dedo por la residencia y su excusa siempre ha sido la de que tenían que salir los 47 residentes afectados para llevar a cabo las obras, pero no sabemos ni en qué van a consistir ni dónde están plasmadas" lo que, según Lorenzo, "viene a corroborar nuestras sospechas de que lo que pretende Diputación y Gabriel Amat, es deshacerse de los residentes; hacerles marchar para que nunca puedan regresar" y ha recordado que ya existe un precedente con el cierre de la Unidad de Levante de la misma residencia. Lorenzo ha invitado al presidente de la Diputación, Gabriel Amat, a que "haga público el proyecto que tiene para realizar las obras en la residencia, así como el calendario de obra".