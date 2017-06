La sequía y el calor elevan el riesgo de incendios en verano

La tendencia es a la baja pero la falta de lluvia puede torcer los buenos datos registrados este año en lo que a incendios forestales se refiere. "Las precipitaciones a principios de 2017 han sido escasas, por debajo de la media, lo que provoca un importante estrés hídrico y que haya un combustible fino que se convierte en un elemento de peligro". Así lo apunta el propio delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Antonio Martínez, quien este lunes la campaña de extinción de incendios forestales que se desarrolla desde el 1 de junio al 15 de octubre, coincidiendo con la época de peligro alto de incendios forestales en Almería.

Martínez apuntó que este esta situación de sequía dispone a la vegetación al inicio y propagación de incendios forestales. Por ello, insta a los ciudadanos a que "extremen el cuidado cuando visiten el monte y a que sigan siendo parte del dispositivo Infoca alertando de forma temprana a través del teléfono 112 sobre cualquier actitud sospechosa en espacios forestales" y recuerda que durante el periodo de mayor peligro queda prohibida la realización de barbacoas, quemas agrícolas, así como el paso de vehículos a motor por espacios forestales y zonas de influencia forestal en Andalucía, una franja de 400 metros alrededor de las zonas forestales.

No obstante, por lo menos hasta ahora los datos hacen que las previsiones no tengan que ser necesariamente negativas, aunque el delegado reconoce que ante estas "condiciones extremas", por muchos materiales y humanos que haya no será posible garantizar que el fuego no haga de las suyas. En cualquier caso, hasta el uno de junio el Infoca sólo ha intervenido en 19 actuaciones en terrenos forestales, lo que supone un 40% menos que durante el mismo periodo del año pasado. De estas actuaciones, 17 han sido conatos -menos de una hectárea calcinada y dos incendios forestales como tal, lo que supone un 29 y un 75% menos, respectivamente, en comparación a 2016. En total, han ardido 6,86 hectáreas de matorral, un 88, 65 menos. En lo que a los dos incendios se refiere, uno es el que tuvo lugar en Sierra Alhamilla y afectó a territorio militar, aunque el Infoca actuó como apoyo al producirse cerca de un paraje natural. En este caso, la investigación corresponde a las Fuerzas Armadas.

El otro tuvo lugar en Lucainena de las Torres y estuvo vinculado a la apicultura, provocando este incendio la apertura de un expediente. De hecho, Martínez subraya la incidencia que tiene precisamente la actividad agrícola en los incendios forestales y afirma que es necesario hacer una "especial mención" a los trabajos apícolas, que "son fundamentales para la biodiversidad" pero a cuyos responsables hizo también una llamada a la responsabilidad.

En total, Medio Ambiente ha tenido 18 expedientes abiertos en el año 2017, 16 de ellos están en trámite y dos concluidos con una resolución sancionadora. Algunos de los hechos denunciados se corresponden con realizacion de barbacoas y pequeñas hogueras, quemas de residuos agrícolas y vegetales y en zonas de monte con arbustos, fugo en ramblas en época de alto peligro y rastrojos.

Para luchar contra el fuego, este año, el dispositivo del Plan Infoca cuenta con un presupuesto de 17,8 millones de euros, de los que 8,88 millones se destinan a prevención, casi el 50% de la inversión total, y el resto a extinción. Martínez destaca las actuaciones mecanizadas sobre 534 hectáreas de cortafuegos y manualmente en otras 835. El Plan Infoca cuenta para esta campaña con la participación de 470 profesionales a los que se suman los medios técnicos y materiales. En concreto, 15 vehículos pesados (13 autobombas y 15 nodrizas), a los que se añade 1 Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT). Respecto a los medios aéreos, el dispositivo tiene posicionadas en la provincia de Almería 4 aeronaves (1 avión de carga en tierra y 3 helicópteros). Todo este dispositivo se complementa con un Centro Operativo Provincial (COP), 3 Centros de Defensa Forestal (Serón, Alhama de Almería y Vélez-Blanco), además de la pista de aterrizaje de Gérgal, puntos de toma de agua para aeronaves y 19 puntos de vigilancia y detección de incendios distribuidos por toda la provincia.