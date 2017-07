Una serie de operaciones cerradas con gran éxito

"El año pasado fue el menor año a nivel nacional e internacional en colaboración con otros países en la explotación de operaciones que parten desde nuestra Unidad Orgánica y el EDOA". El sargento no puede llevar más razón si se tira de hemeroteca para comprobarlo. Ahí está, por ejemplo, la operación Korowai y sus 39 detenidos, 60 registros en todo el país y 10.000 dosis de nuevas sustancias psicotrópicas, unos fármacos cuya aprehensión ha sido pionera y que conllevó aproximadamente un año y medio de investigación. No es la única. Los EDOA#de Almería y Valencia, junto a los Mossos d´Esquadra y la Lithuanian Criminal Police Bureau, en una operación conjunta coordinada por EUROPOL, detuvieron a los 52 integrantes de una organización criminal dedicada a la distribución de marihuana y al tráfico de armas en Europa, a los que se les imputan los supuestos delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y encubrimiento. En la denominada operación Mosaf se han practicaron 58 registros y se intervinieron armas de diversas clases en perfecto estado de funcionamiento, abundante munición, 14 vehículos de alta gama, maquinaria para la modificación de armas, ordenadores y otros objetos. Además se han desmantelado cinco plantaciones de marihuana y un taller utilizado para modificar las armas de fuego.

Colaboración estrecha con el resto de unidades de la Comandancia

El EDOA no trabaja solo. En caso de necesitarlo, cuenta con el apoyo continuo del resto de especialidades de la Comandancia, ya sea de las Unidades de Seguridad Ciudadana -el sargento afirma que sin ellos las explotaciones de las operaciones no se podrían hacer-, el Servicio Marítimo, el Cinológico... Un ejemplo reciente ha sido la operación Beicon, en la que la Guardia Civil se ha incautado de 883,525 kilos de hachís que iban a ser introducidos en territorio nacional en embarcaciones de recreo. Asimismo, se ha detenido a los 7 integrantes de la organización que se dedicaba a introducir, a través de las costas almerienses, importantes partidas de hachís procedentes de Marruecos para su posterior distribución. En este caso fue el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil de Almería el que tras varias inmersiones logró localizar a unos 25 metros de profundidad un total de 11 fardos de grandes dimensiones con un peso total de 641,525 kilos. Posteriormente fue localizada la droga restante en un doble fondo de un bote, en una segunda embarcación, etc. Una muestra más de que la unión hace la fuerza y de que los narcotraficantes lo tienen muy difícil en la provincia de Almería.